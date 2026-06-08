VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Chế (SN 2002, ở Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên quan đến vụ án, Lê Công Tuấn (SN 1988, ở Hà Nội) bị truy tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB) bị truy tố về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Cáo buộc cho rằng, khoảng cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Chế đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ACB thông qua tài khoản của các công ty mở tại ngân hàng này.

Thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12/2023, Chế quen biết Huyền khi bị can này đang là nhân viên Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Quán Toan, TP Hải Phòng.

Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác. Nhưng do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình nên Huyền đã cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản tại ACB theo đề nghị của kẻ lừa đảo.

Chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Dựa vào thông tin do Huyền cung cấp, Chế có được thông tin số dư tài khoản, 13 hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của các công ty.

Từ đây, Chế làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên giám đốc 4 công ty để đóng dấu giả lên 4 “Giấy đề nghị cung ứng séc” và 4 tờ séc giả, với mục đích rút tiền từ tài khoản ngân hàng của 4 công ty này và chiếm đoạt tiền tại 2 phòng giao dịch của ACB.

Cáo trạng chỉ ra rằng, Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên giám đốc của 2 công ty khác mở tài khoản tại ACB để đóng dấu giả lên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi.

Chế còn thuê Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả nhằm thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế để Chế chiếm đoạt.

Theo tài liệu truy tố, Chế đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng vào mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của ACB bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 công ty mở tài khoản tại đây.

Lê Công Tuấn bị xác định đã viết các thông tin trên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của Chế. Do đó, Tuấn bị cáo buộc đã đồng phạm với Chế làm giả 4 tài liệu.

Trong khi đó, bị can Huyền là nhân viên kinh doanh của Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Quán Toan, có nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng, bảo mật thông tin cho khách hàng. Nhưng đầu tháng 2/2024 và tháng 5/2024, theo đề nghị của Chế, Huyền truy cập vào phần mềm nội bộ, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty rồi gửi thông tin các công ty này cho Chế.

Cáo buộc cho rằng, Huyền đã cố ý làm lộ bí mật công tác của ACB, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi tội phạm.