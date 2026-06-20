Tối 19/6, Nam Anh và em gái - người đẹp Nam Em giành 2 vị trí cao nhất tại cuộc thi Miss Cosmo TPHCM 2026. Cụ thể, Nam Anh đăng quang hoa khôi còn Nam Em đoạt á khôi 1 và giải thưởng phụ Miss People Choice do khán giả bình chọn.

Thông tin gây tranh cãi bởi Nam Em là một trong những cái tên tai tiếng hàng đầu showbiz Việt.

Chiêu trò, tai tiếng

Phần thi ứng xử, khi được hỏi: "Nếu ngày mai tất cả danh hiệu, tiền bạc, ngoại hình và sự nổi tiếng đều biến mất, điều gì vẫn khiến bạn xứng đáng được nhớ đến?", Nam Em đáp: "Điều mà tôi mong muốn mọi người nhớ đến là cách tôi đã đứng dậy mạnh mẽ trở lại tại Miss Cosmo TPHCM. Chỉ có lòng trắc ẩn, lòng nhân ái và tất cả tinh hoa chúng ta tạo ra cho bản thân và cộng đồng mới là giá trị vững vàng và mạnh mẽ nhất".

Trùng hợp, một ngày trước chung kết Miss Cosmo TPHCM 2026, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt video truyền thông có nội dung: "Nam Em không phải ngoại lệ của showbiz mà chính sự lương thiện của cô đã tự chừa cho mình đường lui, dù tinh thần suy sụp nhưng chưa hề lừa dối công chúng, chưa từng làm chuyện trái đạo đức càng không vi phạm pháp luật".

Nam Em thi ứng xử Top 5 Miss Cosmo TPHCM 2026

Trước đó, người dùng mạng xã hội cũng không khó bắt gặp các video ca ngợi Nam Em như: "Sở hữu cả thần thái hoa hậu", "Tư duy ứng xử sắc bén lẫn giọng hát đỉnh cao"...

Theo ghi nhận của phóng viên, các video này có nội dung giống nhau, chỉ khác về cách dựng và gần như xuất hiện cùng lúc theo từng đợt một cách đồng bộ, thống nhất.

Nhìn lại hành vi, người đẹp Nam Em chưa cho thấy "lòng trắc ẩn và nhân ái" như phát ngôn tại cuộc thi.

Gần nhất, Nam Em gây sốc với chuyện trừng phạt dẫn đến cái chết của thú cưng. Cuối tháng 4, do mèo đi vệ sinh sai chỗ, cô nhốt nó vào balo trong 8 tiếng, đến lúc mở balo mới phát hiện "xác đã cứng ngắt".

Bị người dùng mạng chỉ trích ngược đãi và vô trách nhiệm với thú cưng, người đẹp phản bác: "Mấy người thương nó thì ai thương tôi?".

Xuyên suốt sự nghiệp Nam Em là chuỗi ồn ào vô tận. Cô nổi tiếng với cách hành xử bản năng, vô lối, sáng nắng chiều mưa. Khi bị chỉ trích, người đẹp lại khóc lóc, kể khổ về vấn đề tâm lý hay đăng ảnh nhập viện cấp cứu.

Những năm nhàn rỗi, Nam Em và một người đàn ông thay nhau "trình diễn" chuyện ái tình trước công chúng. Việc họ yêu đương, hờn dỗi, chỉ trích, chia tay rồi yêu lại đều được cặp đôi này công khai qua livestream, gây phiền hà dư luận.

Nam Em từng bị phạt vì hành vi livestream cảnh trèo ra ban công lúc nửa đêm gây hoang mang dư luận. Ảnh: Chụp màn hình

Thỉnh thoảng, để hâm nóng tên tuổi, người đẹp sinh năm 1996 lại livestream nói xấu đồng nghiệp trong showbiz. Những nội dung độc hại được phát tán trên tài khoản mạng xã hội có gần cả triệu người theo dõi của Nam Em gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng.

Nam Em còn thường xuyên nhắc tên, xúc phạm nghệ sĩ Trường Giang kể cả khi mâu thuẫn đã trôi xa nhiều năm, đàn anh hiện đã ấm êm bên gia đình.

Tháng 3/2024, Nam Em bị Sở TT&TT xử phạt vi phạm hành chính 37,5 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tháng 4 cùng năm, cô tiếp tục bị Sở TT&TT phạt 10 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân ở mức tăng nặng đồng thời bị kiến nghị khóa các tài khoản mạng xã hội.

Nực cười là sau nhiều năm liên tục tạo ra "rác thải mạng", Nam Em lại xuất hiện trên sân khấu của một cuộc thi được gắn mác tôn vinh phụ nữ để nói đạo lý, tự ca ngợi bản thân "đã đứng dậy mạnh mẽ trở lại", "có lòng trắc ẩn, lòng nhân ái"...

Sau khi gây nhiều thị phi và làm loạn showbiz, Nam Em nói đạo lý tại chung kết Miss Cosmo TPHCM 2026. Ảnh: BTC

Ai dung túng cho Nam Em?

Sự nghiệp của Nam Em gần như không có dấu ấn đáng kể nào ngoài việc tham gia vài cuộc thi nhan sắc, hát vài ca khúc với giọng yếu, chênh phô.

Nói cách khác, Nam Em hoạt động showbiz nhiều năm dù không rõ tư cách gì, có những cống hiến nào. Không thể gọi Nam Em là ca sĩ còn với tư cách người đẹp, cô lại không đóng góp gì cho xã hội.

Chiêu bài của Nam Em kỳ thực không mới. Cô tạo scandal hâm nóng tên tuổi; khi bị chỉ trích lại xin lỗi, cáo bệnh giữ im lặng một thời gian rồi tiếp tục trở lại gây ồn ào hoặc làm sản phẩm, tham gia các hoạt động nghề nghiệp mới để "tẩy trắng" bản thân như lần này là thi Miss Cosmo TPHCM.

Điểm riêng trong chiêu bài của Nam Em là câu chuyện lâm ly bi đát về vấn đề tâm lý. Người đẹp này nói mình mắc chứng rối loạn lưỡng cực, mắc bệnh trầm cảm, thường xuyên dùng nước mắt gây thương cảm, khiến công chúng mủi lòng và tha thứ.

Người đẹp Nam Em. Ảnh: FBNV

12 năm hoạt động showbiz, Nam Em chỉ dùng mãi chiêu "muôn thuở" này nhưng lần nào cũng thành công. Có 2 cách lý giải cho vấn đề này.

Thứ nhất, công chúng Việt dễ dãi, không kiên định, dễ giận nhưng cũng chóng quên, chóng tha thứ. Khi Nam Em giữ im lặng đủ lâu rồi trở lại với hoạt động như ca hát hoặc thi nhan sắc, khán giả lại quên mất sự nghiệp trống rỗng về thành tích nhưng đầy tai tiếng của cô trước đó.

Họ cũng dễ mủi lòng, thương cảm trước những số phận kể cả khi các thông tin một chiều nói trên đã được xác thực bởi các cơ quan, tổ chức chuyên môn hay chưa. Theo thời gian, các vấn đề cá nhân lại vô hình trung trở thành tấm khiên bảo vệ Nam Em trước những công kích từ dư luận.

Thứ hai, một số đơn vị tổ chức cuộc thi, chương trình, sự kiện uy tín thấp có xu hướng khai thác tai tiếng của người tham gia để câu view, góp phần duy trì môi trường hoạt động cho những trường hợp kiểu Nam Em.

Sự tồn tại của Nam Em gây ảnh hưởng tiêu cực đến một nền nghệ thuật - giải trí văn minh, lành mạnh vừa là tiền lệ xấu, tạo ra sự bất công trong showbiz cũng như cản trở sự phát triển, tiến bộ của thị trường.

Cần sự nghiêm khắc hơn đối với các nghệ sĩ được mệnh danh là "Chí Phèo showbiz" trong khi hầu hết nghệ sĩ đang nỗ lực làm việc, đóng góp cho nền nghệ thuật - giải trí hoặc các hoạt động xã hội đồng thời phải giữ gìn hình ảnh, tên tuổi.

Mi Lê