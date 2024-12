Đàm Vĩnh Hưng

Năm 2024, showbiz Việt chứng kiến nhiều biến động, trong đó Đàm Vĩnh Hưng là cái tên nổi bật liên quan đến các ồn ào và kiện tụng.

Đàm Vĩnh Hưng vướng nhiều ồn ào, kiện tụng trong năm qua.

Hồi tháng 5, Đàm Vĩnh Hưng vướng ồn ào khi mặc trang phục đẹp huy hiệu "lạ" trong một đêm nhạc. Trước làn sóng phản ứng từ dư luận, tháng 7, nam ca sĩ bị xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng cũng như bị cấm diễn và cấm ra sản phẩm nghệ thuật trong 9 tháng vì "vi phạm hành chính biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục". Đàm Vĩnh Hưng sau đó xin lỗi khán giả, cam kết phối hợp giải quyết vấn đề.

Tháng 11, anh vướng kiện tụng với chồng ca sĩ Bích Tuyền tại Mỹ. Trong bữa tiệc ngày 19/2, Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn, phải nhập viện và cắt bỏ một số ngón chân. Anh đòi bồi thường 20 triệu USD và nộp đơn kiện ông Gerard Williams, chồng Bích Tuyền, lên Tòa thượng thẩm bang California.

Ngày 29/11, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng, chia sẻ tai nạn là nỗi đau lớn, khẳng định chấp nhận mọi phán quyết từ tòa. Ngày 4/12, ông Gerard Williams xác nhận phía Đàm Vĩnh Hưng đã rút đơn kiện, sau đó anh cũng thông báo chính thức trên trang cá nhân.

Về phía tỷ phú Gerard Richard Williams, người này cũng khởi kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Tòa Thượng thẩm bang California ở quận Orange đòi bồi thường 1 USD (hơn 25 nghìn đồng) kèm yêu cầu công khai xin lỗi. Cũng có thông tin cho rằng, hành động rút đơn kiện của Đàm Vĩnh Hưng bị tòa án Mỹ bác bỏ. Sự việc vẫn chưa ngã ngũ cho đến thời điểm hiện tại.

Nam Em

Nam Em có nhiều phát ngôn không kiểm chứng, gây hoang mang trên mạng xã hội.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em sinh năm 1996 tại Tiền Giang, từng gây chú ý khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái Đất 2016 và lọt Top 8. Dù được khán giả ủng hộ, cô dần đánh mất hình ảnh khi thường xuyên livestream khiến công chúng bức xúc.

Cuối tháng 2, Nam Em liên tục livestream “bóc mẽ” showbiz Việt, gợi lại chuyện tình cảm trong quá khứ và tiết lộ nhiều góc khuất làng giải trí. Hành động này khiến Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì cung cấp thông tin gây hoang mang dư luận.

Giữa tháng 3, cô tiếp tục livestream và bị xử phạt thêm 10 triệu đồng, đồng thời bị kiến nghị ngăn chặn các tài khoản mạng xã hội.

Nam Thư

Nam Thư vướng scandal bị tố là "tiểu tam".

Hồi tháng 7, Nam Thư vướng lùm xùm khi bị tài khoản Z.D tố là "tiểu tam", cặp kè với một người đàn ông đã có vợ. Hình ảnh và tin nhắn được cho là giữa Nam Thư và người này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Tháng 8, Nam Thư tổ chức họp báo khẳng định mình là nạn nhân, cho biết mối quan hệ với người đàn ông chỉ là bạn bè. Cô giải thích thường cùng người yêu, gia đình và bạn bè đến homestay của người này. Dù vậy, người tố cáo vẫn khẳng định có thêm bằng chứng về việc Nam Thư là "tiểu tam." Đến nay, vụ việc chưa ngã ngũ, nhưng uy tín của Nam Thư bị ảnh hưởng nghiêm trọng và cô đối mặt với làn sóng kêu gọi tẩy chay từ cộng đồng mạng.

Negav

Negav là cái tên được nhắc đến nhiều vào dịp cuối năm.

Negav tên thật Đặng Thành An, là một rapper từng tham gia các chương trình như Hành trình rực rỡ và Anh trai say hi. Trong Anh trai say hi, anh thu hút lượng fan đông đảo.

Tuy nhiên, sau chương trình, Negav bị “đào lại” các bình luận thô tục khiến hình ảnh “ngây thơ,” “trong sáng” của anh sụp đổ trong mắt người hâm mộ.

Hậu sự việc, Negav đối mặt với làn sóng tẩy chay và không tham gia concert 2 của Anh trai say hi tại TPHCM. Đầu tháng 12/2024, anh xuất hiện trở lại trong hai concert tại Hà Nội, nhưng nhiều khán giả vẫn cho rằng các phát ngôn trong quá khứ của anh là không thể chấp nhận.

