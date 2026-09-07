Hàng trăm nghìn người mắc kẹt do núi lửa ở Indonesia phun trào. Ảnh: Shutterstock

Báo Guardian dẫn tin từ chính quyền sở tại cho hay các trường học trên khắp Jakarta, Indonesia cũng bị ảnh hưởng và phải chuyển sang học trực tuyến từ thứ Hai (7/9). Hiện chưa rõ việc thay đổi giờ học này sẽ kéo dài bao lâu. Hoạt động vận tải biển cũng bị gián đoạn.

Cơ quan quản lý sân bay cho biết việc đình chỉ hoạt động được gia hạn đến 8h59 sáng 7/9 do “hoạt động phun trào gia tăng tại núi lửa Anak Krakatau”.

Theo Cơ quan Địa chất Indonesia, núi lửa Anak Krakatau phun trào hôm 5/9, tạo ra các đài phun dung nham và những tiếng nổ lớn có thể nghe thấy ở khoảng cách vài trăm kilomet. Cơ quan núi lửa học Indonesia cho biết 2 đợt phun trào mới được ghi nhận hôm 6/9.

Tro núi lửa được phát hiện trong không phận xung quanh sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, khiến nhà chức trách phải đình chỉ hoạt động tại đây. Ngoài ra, 7 sân bay khác của Indonesia cũng phải tạm dừng hoạt động, trong đó có sân bay Husein Sastranegara ở Bandung và sân bay Radin Inten II gần Bandar Lampung trên đảo Sumatra.

Nhà chức trách Indonesia thông báo 1.558 chuyến bay đã bị hoãn tại 8 sân bay bị ảnh hưởng, khiến 170.000 hành khách mắc kẹt. Hơn 900 chuyến bay bị ảnh hưởng là các chuyến đến và đi từ sân bay Soekarno-Hatta.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi cho biết một số sân bay tại các thành phố như Semarang và Surabaya đã được chuẩn bị làm điểm hạ cánh thay thế.

Tro núi lửa cũng bay tới thành phố Bandar Lampung ở cực nam đảo Sumatra, phủ kín những chiếc ô tô đỗ bên đường và các khu vực ven đường.

Núi lửa Anak Krakatau nằm tại eo biển ngăn cách hai đảo Java và Sumatra. Các tàu thuyền đi qua eo biển được yêu cầu tăng cường cảnh giác trước nguy cơ núi lửa hoạt động làm ảnh hưởng đến an toàn hàng hải. Nhà chức trách cảng địa phương cho biết tàu thuyền không được phép tiến vào vùng cấm có bán kính 3km xung quanh núi lửa.

Indonesia là quốc gia quần đảo ở Đông Nam Á, nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo gặp nhau và gây ra hoạt động núi lửa, địa chấn mạnh. Núi lửa Anak Krakatau hoạt động không liên tục kể từ khi trồi lên khỏi mặt biển vào đầu thế kỷ trước.