Hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của IRGC cho biết sau khi bị hư hại và lo ngại các cuộc tấn công tiếp theo, hai tàu chiến Mỹ đã buộc phải rời khỏi khu vực xung đột.

IRGC cũng nhắc lại một tuyên bố trước đó của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong đó Đô đốc Brad Cooper nhấn mạnh: “Nếu các vị nổ súng vào 2 tàu của chúng tôi, chúng tôi sẽ gây ra tổn thất kinh tế thậm chí cao hơn nhiều, đó là đánh chìm 3 tàu của các vị”.

IRGC tuyên bố thêm: “Nếu Mỹ tiếp tục các hành động thù địch và hung hăng, chính quyền Mỹ nên chuẩn bị đối mặt với một phản ứng mạnh mẽ từ các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi mạnh hơn bao giờ hết".

Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu của Iran. Video: CENTCOM

Trước đó, quân đội Mỹ ngày 5/9 thông báo đã tấn công 3 tàu chở dầu thô của Iran sau khi IRGC phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào 2 tàu chiến của Hải quân Mỹ.

CENTCOM cho hay: "Một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã né tránh thành công nhiều cuộc tấn công vô cớ từ phía Iran. Để đáp trả, quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa vĩnh viễn các tàu chở dầu của Iran là chiếc M/T Downy ở ngoài khơi đảo Kharg và chiếc M/T Stark 1 gần Jask".

Theo CENTCOM, bên ngoài Vịnh Ba Tư, một tàu chở dầu thô không chở hàng mang tên M/T Kylo đã bị "phá hủy hoàn toàn" sau khi trúng nhiều đòn tập kích, khiến tàu không còn khả năng hoạt động.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã viết trên mạng xã hội X hôm 5/9: "Rất đơn giản: Nếu Iran nổ súng vào tàu của Mỹ, chúng tôi sẽ phá hủy và đánh chìm tàu chở dầu của họ. Tất cả những gì họ cần làm là ngừng nổ súng vào Hải quân Mỹ".