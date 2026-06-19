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Trong ngày khai mạc World Cup 2022, Qatar không chỉ lập kỷ lục buồn về chuyên môn mà còn chứng kiến một hiện tượng chưa từng có: rất đông khán giả đã bỏ về giữa hai hiệp khi đội nhà bị dẫn bàn. Nhiều hãng truyền thông quốc tế nhận định đây là hình ảnh hiếm thấy trong lịch sử World Cup.