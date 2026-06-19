1. Đội chủ nhà nào nắm giữ kỷ lục buồn khi toàn thua cả 3 trận vòng bảng tại một kỳ World Cup?
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Nam Phi
0%
- Qatar0%
- Brazil0%
- Nga0%Chính xác
Tại World Cup 2022, Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử giải đấu kể từ năm 1930 thua cả 3 trận vòng bảng. Đội bóng này lần lượt thất bại trước Ecuador (0-2), Senegal (1-3) và Hà Lan (0-2), chỉ ghi được 1 bàn thắng và không giành được điểm nào, qua đó lập kỷ lục buồn với thành tích tệ nhất của một đội chủ nhà World Cup.
2. Quốc gia nào là chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup và đã giành luôn chức vô địch năm đó?
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Italy
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- Brazil0%
- Uruguay0%
- Pháp0%Chính xác
Theo chuyên trang tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, Giải bóng đá vô địch thế giới (World Cup) chính thức được tổ chức lần đầu tiên tại Uruguay vào năm 1930, với sự tham dự của 13 đội tuyển. Chiếc cúp Jules Rimet đầu tiên thuộc về chính đội chủ nhà Uruguay.
3. Sự kiện hy hữu nào chưa từng có trong 21 kỳ World Cup trước đó đã xảy ra trong trận khai mạc của chủ nhà Qatar năm 2022?
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Trận đấu bị hủy bỏ giữa chừng.
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- Rất đông khán giả bỏ về ngay giữa hai hiệp.0%
- Cầu thủ chủ nhà từ chối thi đấu.0%
- Trọng tài thay đổi kết quả sau khi trận đấu kết thúc.0%Chính xác
Trong ngày khai mạc World Cup 2022, Qatar không chỉ lập kỷ lục buồn về chuyên môn mà còn chứng kiến một hiện tượng chưa từng có: rất đông khán giả đã bỏ về giữa hai hiệp khi đội nhà bị dẫn bàn. Nhiều hãng truyền thông quốc tế nhận định đây là hình ảnh hiếm thấy trong lịch sử World Cup.
4. Qatar đã chi tổng cộng bao nhiêu tiền trong vòng 12 năm để chuẩn bị cho World Cup 2022?
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100 tỷ USD
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- 150 tỷ USD0%
- 220 tỷ USD0%
- 300 tỷ USD0%Chính xác
Theo Bloomberg, trong 12 năm chuẩn bị cho World Cup 2022, Qatar đã chi khoảng 300 tỷ USD cho hàng loạt dự án hạ tầng, đặc biệt là xây dựng mới hoàn toàn 7 trong số 8 sân vận động, biến đây thành kỳ World Cup tốn kém nhất lịch sử. Tuy nhiên, giải đấu được dự báo chỉ mang lại khoảng 17 tỷ USD cho nền kinh tế nước chủ nhà, thấp hơn rất nhiều so với số vốn đã đầu tư.
5. Qatar được xếp đứng đầu thế giới về tiêu chí nào?
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Mức độ an toàn
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- Chất lượng giáo dục0%
- Tốc độ Internet0%
- Chất lượng không khí0%Chính xác
Theo báo cáo Chỉ số Tội phạm Quốc gia năm 2022 của Numbeo, Qatar là quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Đất nước này đã duy trì vị trí hàng đầu trong số 142 quốc gia được khảo sát, đạt chỉ số tội phạm 13,78 và chỉ số an toàn 86,22.
6. Trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ tại bảng B World Cup 2026 được truyền thông ví von là gì?
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Trận đấu của những nhà vô địch
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- Trận đấu giàu có nhất World Cup0%
- Cuộc chiến giữa hai nền bóng đá lâu đời nhất0%
- Trận derby của khu vực châu Á0%Chính xác
Một số hãng truyền thông gọi cuộc đối đầu giữa Qatar và Thụy Sĩ tại World Cup 2026 là "trận đấu giàu có nhất World Cup" vì đây là màn chạm trán giữa hai quốc gia có GDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới: Qatar đứng thứ 4 thế giới, còn Thụy Sĩ đứng thứ 6.
Tin mới
- Trận đấu giàu có nhất World Cup
- Chất lượng giáo dục
- 150 tỷ USD
- Rất đông khán giả bỏ về ngay giữa hai hiệp.
- Brazil
- Qatar