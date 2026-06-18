1. Ai là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup?
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Pele và Ronaldo Nazario
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Trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup tính đến ngày 17/6/2026, Lionel Messi và Miroslav Klose cùng dẫn đầu với 16 bàn. Xếp sau là Ronaldo Nazario với 15 bàn, Gerd Muller và Kylian Mbappe cùng có 14 bàn.
Trước đó, Messi có 13 bàn qua 5 kỳ World Cup. Tại trận đấu sáng 17/6/2026, Messi ghi "hat-trick", san bằng kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup cùng với Miroslav Klose. Cả hai cầu thủ đều ghi được tổng cộng 16 bàn tại World Cup.
2. Đây là “hat-trick” thứ mấy của Messi?
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Đây là "hat-trick" thứ 11 của Messi trong màu áo tuyển Argentina, nhưng là lần đầu tiên anh ghi 3 bàn trong một trận đấu ở vòng chung kết World Cup. Messi cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập "hat-trick" tại World Cup.
3. Messi là cầu thủ lớn tuổi thứ mấy từng ghi bàn tại World Cup?
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Messi xếp thứ 3 trong danh sách những cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn tại World Cup ở tuổi 38 và 357 ngày. Xếp trên anh chỉ còn Roger Milla (Cameroon), người ghi bàn ở tuổi 42 tại World Cup 1994 và trung vệ Pepe (Bồ Đào Nha) với pha lập công tại World Cup 2022 khi 39 tuổi 283 ngày.
4. Messi là cầu thủ thứ mấy trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup?
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Messi là cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Anh lập công tại các giải năm 2006, 2014, 2018, 2022 và 2026. World Cup 2010 là kỳ duy nhất anh không ghi bàn. Thành tích này giúp Messi cân bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo, cầu thủ ghi bàn ở 5 vòng chung kết liên tiếp.
5. Ngoài Messi, trong những cầu thủ ghi được 10 bàn trở lên tại World Cup, ai vẫn còn thi đấu?
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Gary Lineker
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Trong số những cầu thủ ghi được 10 bàn trở lên tại World Cup, Messi và Mbappe là hai cầu thủ vẫn còn thi đấu. Hiện tại, Mbappe đã ghi được 14 bàn trong các lần ra sân tại World Cup. Mbappe được dự đoán có cơ hội rất lớn để trở thành cầu thủ ghi bàn thắng nhất tại World Cup khi vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội để dự giải đấu trong tương lai. Còn với Messi, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của cầu thủ này khi đã bước sang tuổi 38.
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