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Trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup tính đến ngày 17/6/2026, Lionel Messi và Miroslav Klose cùng dẫn đầu với 16 bàn. Xếp sau là Ronaldo Nazario với 15 bàn, Gerd Muller và Kylian Mbappe cùng có 14 bàn.

Trước đó, Messi có 13 bàn qua 5 kỳ World Cup. Tại trận đấu sáng 17/6/2026, Messi ghi "hat-trick", san bằng kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup cùng với Miroslav Klose. Cả hai cầu thủ đều ghi được tổng cộng 16 bàn tại World Cup.