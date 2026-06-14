Chính xác

Brazil có tổng diện tích lên tới hơn 8,5 triệukm2, chiếm tới một nửa diện tích Nam Mỹ và xếp thứ 5 trên thế giới. Brazil tiếp giáp với 11 quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ. Phía đông Brazil là đường bờ biển dài gần 7.500km, tiếp giáp với Đại Tây Dương.

Không chỉ dẫn đầu về quy mô lãnh thổ trong khu vực, Brazil còn là nền kinh tế lớn nhất châu lục.