1. Nước nào chưa từng vắng mặt ở mọi kỳ World Cup?
-
Pháp
0%
- Italia0%
- Brazil0%
- Đức0%Chính xác
Brazil là đội tuyển nắm kỷ lục đội tuyển thi đấu nhiều trận nhất với 114 trận đấu, có 74 lần chiến thắng và 5 lần đăng quang. Đây cũng là quốc gia duy nhất góp mặt ở mọi kỳ World Cup kể từ giải đấu đầu tiên năm 1930 với 22 lần tham dự tính tới trước kỳ 2026. Xếp sau Brazil là Đức với 20 lần tham dự, Italy và Argentina với 18 lần tham dự.
2. Quốc gia này rộng thứ mấy thế giới?
-
3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Brazil có tổng diện tích lên tới hơn 8,5 triệukm2, chiếm tới một nửa diện tích Nam Mỹ và xếp thứ 5 trên thế giới. Brazil tiếp giáp với 11 quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ. Phía đông Brazil là đường bờ biển dài gần 7.500km, tiếp giáp với Đại Tây Dương.
Không chỉ dẫn đầu về quy mô lãnh thổ trong khu vực, Brazil còn là nền kinh tế lớn nhất châu lục.
3. Quốc gia này sử dụng ngôn ngữ chính thức nào?
-
Tiếng Tây Ban Nha
0%
- Tiếng Bồ Đào Nha0%
- Tiếng Anh0%
- Tiếng Pháp0%Chính xác
Hầu hết nước Nam Mỹ sử dụng tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ chính thức, nhưng Brazil lại sử dụng tiếng Bồ Đào Nha. Theo World Atlas, đây là quốc gia có nhiều người nói tiếng Bồ Đào Nha nhất. Brazil cũng là nước duy nhất ở châu Mỹ sử dụng ngôn ngữ này một cách chính thức.
4. Đâu là thủ đô của Brazil?
-
Brazil
0%
- Barueri0%
- Marilia0%
- Brasilia0%Chính xác
Thủ đô hiện nay của Brazil là Brasilia. Thành phố này chính thức trở thành thủ đô vào năm 1960, thay thế Rio de Janeiro. Brasilia là thành phố duy nhất được xây dựng vào thế kỷ XX được UNESCO công nhận là di sản thế giới nhờ kiến trúc hiện đại và quy hoạch đô thị có tính thẩm mỹ cao.
5. Brazil sở hữu phần lớn diện tích rừng Amazon, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, bao phủ hơn 6 triệu km2 và chứa 10% động thực vật trên thế giới. 60% diện tích rừng nằm trong lãnh thổ đất nước Brazil, phần còn lại thuộc Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia,…
- Sai
-
Xem thêm về:
-
World Cup
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý thế giới
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Barueri
- Tiếng Bồ Đào Nha
- 4
- Italia