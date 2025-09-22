Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (dự thảo lần 2) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2026.

Đáng chú ý, điểm mới tại dự thảo là bổ sung nước giải khát theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính cho biết, theo TCVN 12828:2019, nước giải khát bao gồm đồ uống hương liệu (kể cả nước tăng lực, nước uống thể thao, nước uống điện giải và các đồ uống đặc biệt khác), nước giải khát có chứa cà phê, có chứa chè, đồ uống thảo mộc, nước giải khát có chứa nước trái cây và các loại đồ uống từ ngũ cốc.

Bộ Tài chính muốn bổ sung nước giải khát theo tiêu chuẩn quốc gia có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nước giải khát theo TCVN không bao gồm các sản phẩm: sữa và sản phẩm từ sữa, thực phẩm dạng lỏng phục vụ dinh dưỡng, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, nước rau, quả và nectar (mật) rau, quả và sản phẩm từ ca cao.

Hàm lượng đường được tính là lượng đường tổng số theo hướng dẫn của Bộ Y tế về nhãn hàng hóa, bao gồm cả tiêu chí về hàm lượng đường được ghi trên nhãn hàng hóa.

Về mặt hàng điều hòa nhiệt độ, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định như sau:

Điều hòa nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU, trừ loại theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải bao gồm ô tô, toa xe lửa, máy bay, trực thăng, tàu, thuyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất bán hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu nhập tách riêng từng bộ phận (cục nóng hoặc cục lạnh) thì hàng hóa bán ra hoặc nhập khẩu vẫn thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như một máy điều hòa nhiệt độ hoàn chỉnh.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU hoặc tổ chức, cá nhân kinh doanh nhập khẩu ký hợp đồng với nhà thầu lắp đặt thiết bị trong nước về việc cung cấp hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU, việc giao hàng tùy thuộc vào tiến độ thi công công trình (được nhập khẩu thành nhiều lần, nhiều chuyến), Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn về hồ sơ để xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp này.

Ngoài ra, đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại dự thảo Nghị định còn có xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ, bao gồm: xe ô tô chở người; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe ô tô pick-up chở người; xe ô tô pick-up chở hàng cabin kép; xe ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng.

Một số trường hợp không chịu thuế bao gồm: xe ô tô cứu thương, xe tang lễ, xe chở phạm nhân, xe chuyên dùng, xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chở người, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không đăng ký lưu hành và chỉ chạy trong phạm vi khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử, bệnh viện, trường học và xe ô tô chuyên dùng khác theo quy định của Chính phủ.