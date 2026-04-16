Người dân thôn Quảng Trung phản ánh, thời gian gần đây, nước giếng khoan sinh hoạt của nhiều hộ bất ngờ đổi màu, kèm mùi hôi, khiến họ không dám sử dụng.

Theo bà Dương Thị Dung (SN 1975), do chưa có nước máy, người dân ở đây chủ yếu dùng nước giếng khoan cho sinh hoạt. Trước đây nước trong, sạch, nhưng khoảng hơn một tuần nay đã đổi màu, kèm mùi khó chịu.

“Một tuần nay, nước giếng bơm lên ngày càng có màu tím đậm. Do không rõ nguyên nhân nên người dân không dám sử dụng, phải mua nước bình 20 lít để dùng hằng ngày”, bà Dung cho biết.

Nước giếng khoan bà Dung bơm vào chậu có màu tím. Ảnh: Lê Dương

Theo người dân địa phương, tình trạng nước đổi màu từng xảy ra nhiều lần, nhưng đây là lần bất thường và kéo dài nhất.

Không chỉ nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, suối Bãi Rơn chảy qua thôn cũng chuyển sang màu tím, bốc mùi hôi tanh. Người dân nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm do một công ty dệt may, giặt là gần đó xả thải ra môi trường.

Nước bơm lên còn có mùi hôi, khó chịu. Ảnh: Lê Dương

Người dân cho biết đã báo chính quyền địa phương ngay khi phát hiện sự việc, đồng thời mong sớm được làm rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm để ổn định cuộc sống và bảo đảm sức khỏe.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết, ngày 15/4, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân thôn Quảng Trung, xã đã mời trung tâm quan trắc môi trường của tỉnh về lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm để có hướng xử lý.

Nước suối cũng ngả màu tím. Ảnh: Lê Dương

Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định nước suối Bãi Rơn và nước giếng khoan ở thôn Quảng Trung bị đổi màu do sự cố trong quá trình xả thải của Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1 (lĩnh vực dệt may, giặt là) trên địa bàn.

Người dân phải dùng bình nước sạch loại 20 lít để sinh hoạt. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo ông Dương, công ty đã nhận lỗi sơ suất trong quá trình xử lý nước thải. Doanh nghiệp đã xử lý hệ thống xả thải và phối hợp dẫn nước máy từ công ty để các hộ bị ảnh hưởng sử dụng tạm thời.

Bước đầu xác định, nguyên nhân do sự cố trong quá trình xả thải của Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1. Ảnh: Lê Dương

"Sau khi có kết quả xét nghiệm, nếu nguồn nước ổn định, người dân có thể tiếp tục sử dụng. Nếu không, phương án về lâu dài là công ty sẽ phải bảo đảm cung cấp nguồn nước máy cho các hộ dân”, lãnh đạo xã Thạch Quảng cho hay.