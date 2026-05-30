UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Kim Đôi.

Theo đó, UBND các phường Vũ Ninh, Võ Cường, Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Phương Liễu và xã Liên Bão được yêu cầu thường xuyên kiểm tra các khu dân cư, cơ sở sản xuất trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng xả thải trực tiếp vào hệ thống kênh.

Các địa phương được giao chủ động giải quyết dứt điểm các điểm ô nhiễm trên tuyến kênh chảy qua địa bàn, tổ chức khơi thông dòng chảy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền.

Nước kênh Kim Đôi chuyển màu đen đục, nổi nhiều bọt trắng kéo dài qua khu dân cư phường Vũ Ninh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt đô thị, khu dân cư tập trung Quế Võ.

Công ty CP Phát triển đô thị Kinh Bắc được giao phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh khẩn trương xây dựng phương án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất khu liền kề KCN Quế Võ.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các nguồn nước thải xả vào kênh Kim Đôi; kịp thời kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Bọt trắng xóa nổi kín mặt nước kênh Kim Đôi.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường kiểm tra thực địa, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý các đơn vị xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường (nếu có); nếu đủ điều kiện thì tiến hành khởi tố theo quy định của pháp luật.

Tình trạng ô nhiễm trên kênh Kim Đôi khiến người dân địa phương lo ngại.

Trước đó, người dân sinh sống dọc kênh Kim Đôi qua các tổ dân phố Ngọc Đôi, Phú Xuân và Kim Đôi (phường Vũ Ninh) liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng khi dòng nước chuyển màu đen kịt, đặc quánh, nổi bọt trắng xóa và bốc mùi hôi nồng nặc.

Theo người dân, tình trạng ô nhiễm tại kênh đã kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, khoảng hơn 4 tháng trở lại đây, hiện tượng nước đổi màu đen đặc và bọt trắng xuất hiện với mật độ dày đặc hơn, khiến mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.