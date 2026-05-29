Ngày 29/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm (SN 1978, trú thôn Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn), chủ cơ sở chế biến hàu, để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trước đó, ngày 15/4, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra một cơ sở chế biến hàu tại thôn Đông Thắng do bà Thắm làm chủ. Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sơ chế hàu; tại khu vực liền kề nhà xưởng có 2 ao nước, dọc bờ ao giáp cơ sở tập kết hơn 324 tấn vỏ hàu.

Hiện trường tập kết vỏ hàu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến khi bị kiểm tra, Phạm Thị Thắm tự xây dựng cơ sở sơ chế hàu dạng nhà xưởng mái tôn tại thôn Đông Thắng để thu mua, sơ chế hàu nhưng không đăng ký kinh doanh theo quy định. Cơ sở sử dụng khoảng 10 lao động thường xuyên.

Để giảm chi phí xử lý, Thắm chỉ đạo nhân công đổ toàn bộ vỏ hàu thải loại phát sinh dọc bờ 2 ao cạnh nhà xưởng, dù trước đó đã ký hợp đồng thu gom, xử lý với Công ty TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn nhưng không thực hiện.

Cơ quan chức năng xác định khu vực tập kết vỏ hàu không nằm trong quy hoạch, phê duyệt xử lý chất thải. Kết luận giám định ngày 20/4 của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định số vỏ hàu trên là chất thải rắn thông thường. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

