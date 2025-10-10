Chiều ngày 9/10, mực nước sông Cầu đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao, vượt ngưỡng báo động cấp 3. Hàng nghìn hộ dân tại phường Vân Hà (tỉnh Bắc Ninh) chìm trong biển nước, cuộc sống bị đảo lộn nghiêm trọng.

Thời gian qua, phường Vân Hà liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu của bão số 10 và bão số 11. Lượng nước lũ lớn đổ dồn về sông Cầu, tràn vào các khu dân cư, gây ngập sâu và cô lập hoàn toàn hơn 2.100 hộ dân với khoảng 8.200 nhân khẩu tại các tổ dân phố (TDP) Thổ Hà và Yên Viên.

Hàng nghìn hộ dân thuộc phường Vân Hà bị cô lập.

Ngập lụt nặng chưa từng có trong nhiều năm

Ông Nguyễn Bá Trực, người dân TDP Thổ Hà, cho biết vài ngày trước, mưa lớn từ bão số 10 đã khiến nước sông dâng cao, tràn vào nhà, ngập đến thành giường tầng 1. Gia đình ông vừa dọn dẹp, ổn định sinh hoạt thì chỉ sau một ngày, nước lũ lại tiếp tục dâng cao, lần này còn nghiêm trọng hơn cả trận lũ năm 2024 sau bão Yagi.

“Sáng ngày 7/10 nước đã rút nhưng hôm sau nước lên lại rất nhanh, ngập gần hết tầng 1” - ông Trực nói.

Do tầng 1 ngập, gia đình ông Trực phải dồn lên tầng 2 để sinh hoạt.

Theo ông, so với đợt ngập năm ngoái, người dân Thổ Hà đã có sự chuẩn bị tốt hơn, nhưng mức nước lần này là chưa từng thấy trong nhiều năm. “Sinh hoạt hoàn toàn đảo lộn, không có nước sạch, mất điện, thậm chí có tiền cũng không thể mua nổi mớ rau", ông Trực chia sẻ.

Nước ngập sâu trong các ngõ xóm của Thổ Hà, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Chung cảnh ngộ, anh Nguyễn Tứ Trí (hơn 40 tuổi) chia sẻ: “Từ bé đến giờ tôi mới thấy nước lên cao như thế này. Theo lời các cụ trong làng, nước năm nay lớn tương đương đợt lũ lịch sử năm 1971”.

Chị Nguyễn Thị Hiền cho biết: "Nước sông dâng lên rất nhanh từ sáng 8/10. Chỉ trong vòng một tiếng, nước đã dâng lên vài chục cm. Khu vực đê bối, nước tràn cả mặt đê, người dân rất lo lắng”.

Cuộc sống người dân bị đảo lộn

Theo báo cáo của UBND phường Vân Hà, từ 3h ngày 8/10, mực nước sông Cầu đã đạt mức báo động 3. Toàn tuyến đê bối Vân Hà - Tiên Sơn (đoạn từ K0+160 đến KC) bị ngập hoàn toàn.

Cụ thể, có 2.196 hộ dân với 8.273 nhân khẩu tại các TDP Thổ Hà và Yên Viên bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, 55 hộ dân với 196 nhân khẩu tại TDP Hạ Lát cũng bị ngập sâu.

Các ngõ xóm đều mênh mông trong biển nước.

Hầu hết các tuyến đường chính và khu dân cư đều bị nước lũ bao phủ, khiến việc đi lại gần như tê liệt. Người dân không thể ra khỏi nhà, việc tiếp cận với bên ngoài gặp vô vàn khó khăn. Cách duy nhất để tiếp cận các điểm trong khu vực bị ngập là dùng xuồng máy.

Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND phường Vân Hà, cho biết: “Ngay khi nhận được cảnh báo về mưa lớn do hoàn lưu bão số 11, phường đã kích hoạt phương án phòng chống lụt bão cấp phường. Lực lượng công an, dân quân và đoàn viên thanh niên được huy động túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu".

Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn và nước sông dâng nhanh hơn dự kiến, tình trạng ngập lụt diễn ra rất đột ngột. Trước tình hình khẩn cấp, phường đã đề nghị UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ phương tiện và lực lượng cứu hộ.

“Ngay đêm 7/10, chúng tôi đã tổ chức di dời khẩn cấp 650 người, chủ yếu là người già, học sinh và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, đưa vào khu vực trong đê để đảm bảo an toàn và tránh gián đoạn học tập, lao động", ông Tình cho hay.

Nhiều người mang đồ cho người thân ở trong TDP Thổ Hà.

Phường cũng đã thiết lập các điểm cứu trợ để cung cấp lương thực, nước uống và thuốc men cho người dân, trong trường hợp ngập lụt còn kéo dài.

“Chúng tôi ưu tiên cao nhất là an toàn tính mạng người dân. Bên cạnh sơ tán, các phương án cứu trợ lương thực và y tế cũng được triển khai đồng bộ và kịp thời", ông Tình nhấn mạnh.

Người dân mong nước lũ sớm rút để ổn định cuộc sống.

Người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền.

Có những chỗ trong ngõ xóm nước ngập đến hơn 2m.

Ngoài thuyền nan, người dân còn tự chế các phương tiện để đi lại trong xóm.

Nước lũ lớn, học sinh Trường Tiểu học Vân Hà phải nghỉ học.

Trẻ em bơi trong ngõ xóm mênh mông nước.