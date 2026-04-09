Ở Đồng hồ đếm ngược tập 19 lên sóng tối nay, 9/4, Thành (Thanh Sơn) mong muốn Chi (Hoàng Hà) về thành phố vì không muốn cô bị liên luỵ. Thành nghiệm ra tất cả những ai liên quan đến mình đều gặp chuyện đen đủi.

Tuy nhiên, Chi đáp nếu có bị Thành đuổi cô cũng không đi. Chi quyết tâm tấn công dồn dập Thành (Thanh Sơn) vì cô hiểu rõ không phải Thành không có chút tình cảm nào với mình mà là đang mặc cảm vì hoàn cảnh tréo ngoe mà thôi.

Ở diễn biến khác, ông ngoại của Thành trong lúc hấp hối đã nói ra nguyện vọng muốn gặp con gái là bà Hoà (Linh Huệ). Thành đang đi đường thì nhận tin ông ngoại nguy kịch cần về gấp. Đúng lúc đó cả Thành và Chi lại gặp một cậu sinh viên cũng đang cần hỗ trợ.

Thành về nhà và thấy mẹ chỉ còn sống được 3 ngày khiến anh lo sợ vã mồ hôi. Đúng lúc này mẹ Thành nhận được điện thoại nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Trong khi đó, Chi bị thương nhưng từ chối gặp Thành khiến anh lo lắng, sợ Chi làm liều. Liệu Thành có kịp về quê nhìn mặt ông ngoại? Cú điện thoại gọi cho bà Hoà là từ bố đẻ? Cậu thanh niên cần hỗ trợ liên quan gì tới Thành? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 19 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

