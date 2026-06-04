1. Nước nào có cây cầu cao nhất thế giới?
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Pháp
0%
- Nga0%
- Mỹ0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Cầu Hoa Giang (Huajiang Grand Canyon) ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) dài 2.890m với nhịp chính dài 1.420m. Cây cầu nằm ở độ cao 625m phía trên mặt sông, lập kỷ lục cầu cao nhất thế giới và cầu có nhịp lớn nhất thế giới xây ở vùng núi. Chiều cao của cây cầu lớn hơn gần gấp đôi tháp Eiffel ở Paris. Công trình này giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi từ hơn 1 giờ xuống còn vài phút.
2. Đây là đất nước sở hữu nhiều cây cầu cao nhất thế giới, đúng hay sai?
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Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Trung Quốc là quê hương của nhiều công trình cơ sở hạ tầng lập kỷ lục. Trước cầu Hoa Giang, nước này sở hữu 8 trong số 10 cây cầu cao nhất thế giới. Chẳng hạn, cầu Duge từng giữ kỷ lục với độ cao 565m cũng nằm ở Trung Quốc. Tháng 9/2025, nước này khánh thành cầu dây văng dài nhất thế giới mang tên cầu Thường Thái Dương Tử, nối liền hai thành phố ở tỉnh Giang Tô.
3. Quốc gia này cũng sở hữu cây cầu dài nhất thế giới với chiều dài bao nhiêu?
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84
0%
- 1240%
- 1640%
- 2040%Chính xác
Cầu Đan Dương - Côn Sơn dài hơn 164km, là cây cầu dài nhất thế giới, được tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận từ năm 2011. Cây cầu trải qua nhiều địa hình như sông hồ, đầm lầy và khu đô thị.
Do chiều dài và chênh lệch địa hình bên dưới, Đan Dương - Côn Sơn vừa là cầu cạn, vừa là cầu cáp treo ở từng đoạn.
4. Cây cầu nào của Pháp lọt danh sách những cây cầu cao nhất thế giới?
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Cầu Pont du Gard
0%
- Cầu Alexandre III0%
- Cầu cạn Millau0%
- Cầu Avignon0%Chính xác
Cầu cạn Millau của Pháp là một trong những cây cầu cao nổi tiếng nhất thế giới. Hoàn thành năm 2004, công trình được xem là một cột mốc của kỹ thuật xây cầu hiện đại với trụ tháp cao 343m và tổng chiều dài 2.460m qua thung lũng sông Tarn, sàn cầu nằm ở độ cao khoảng 270m so với sàn thung lũng.
5. Cầu xuyên quốc gia ngắn nhất thế giới bắc qua biên giới hai nước nào?
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Pháp - Tây Ban Nha
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- Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha0%
- Bồ Đào Nha - Đức0%
- Đức - Pháp0%Chính xác
Với chiều dài gần 6m, cầu El Marco bắc qua biên giới Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được công nhận là cây cầu ngắn nhất thế giới bắc qua hai quốc gia.
Cầu El Marco là tuyến đường chung của người dân làng El Marco ở phía tây Tây Ban Nha và Varzea Grande ở phía đông Bồ Đào Nha. Công trình gỗ bắc qua sông Abrilongo hẹp đến mức người dân địa phương thường đùa rằng có thể nhảy qua mà không cần cầu.
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