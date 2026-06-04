Chính xác

Cầu Đan Dương - Côn Sơn dài hơn 164km, là cây cầu dài nhất thế giới, được tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận từ năm 2011. Cây cầu trải qua nhiều địa hình như sông hồ, đầm lầy và khu đô thị.

Do chiều dài và chênh lệch địa hình bên dưới, Đan Dương - Côn Sơn vừa là cầu cạn, vừa là cầu cáp treo ở từng đoạn.