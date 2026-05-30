1. Quốc gia nào ở Đông Nam Á từng ghi nhận mức nhiệt cao nhất khu vực trong những năm gần đây?
Thái Lan
0%
- Việt Nam0%
- Myanmar0%
- Indonesia0%Chính xác
Theo báo cáo Tình trạng khí hậu châu Á năm 2024 của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Myanmar ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 48,2°C vào tháng 4/2024.
Cụ thể, ngày 28/4/2024, nhiệt độ tại thị trấn Chauk, thuộc vùng Magway, đạt 48,2°C. Đây là một trong những mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Đông Nam Á trong những năm gần đây.
2. Quốc gia này từng có tới 2 địa phương lọt danh sách những nơi nóng nhất thế giới trong cùng một ngày?
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo dữ liệu của El Dorado Weather được báo Global New Light of Myanmar dẫn lại, ngày 17/3/2025, hai thị trấn Chauk và Magway của Myanmar cùng xuất hiện trong danh sách những nơi nắng nóng nhất thế giới.
Trong đó, Chauk ghi nhận nhiệt độ 44,3°C, đứng thứ hai thế giới trong ngày; còn Magway đạt 43,2°C, xếp thứ 13.
3. Theo dự báo, thành phố nào sẽ nắng nóng nhất Đông Nam Á vào năm 2025?
TPHCM (Việt Nam)
0%
- Bangkok (Thái Lan)0%
- Manila (Philippines)0%
- Kuala Lumpur (Malaysia)0%Chính xác
Theo báo cáo của Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE), Bangkok được dự báo trở thành thành phố lớn nóng nhất Đông Nam Á vào năm 2050, với nhiệt độ tối đa trung bình hằng ngày khoảng 38,1°C - cao hơn gần 5°C so với mức 33,3°C ghi nhận vào năm 2000.
Hiện nay, Bangkok có khoảng 45 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm, được định nghĩa là những ngày nhiệt độ vượt 35°C. Đến năm 2050, con số này có thể tăng lên 120 ngày, cao gấp gần 3 lần hiện nay.
So với các đô thị lớn khác trong ASEAN, Bangkok được dự báo có nhiệt độ cao nhất vào giữa thế kỷ. Xếp sau là TPHCM với 37,7°C, Manila (Philippines) 37,2°C, Kuala Lumpur (Malaysia) 36,9°C, trong khi Jakarta (Indonesia) và Singapore cùng ở mức 36,1°C.
4. Đâu là hai nguyên nhân chính khiến tình trạng nắng nóng tại Đông Nam Á ngày càng nghiêm trọng?
Biến đổi khí hậu
0%
- Quá trình đô thị hóa nhanh0%
- Cả hai yếu tố trên0%Chính xác
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Trung tâm Năng lượng ASEAN, biến đổi khí hậu cùng quá trình đô thị hóa nhanh là hai nguyên nhân chính khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực trong ASEAN ngày càng gia tăng, kéo theo các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên và khắc nghiệt hơn.
