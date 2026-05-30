Chính xác

Theo báo cáo của Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE), Bangkok được dự báo trở thành thành phố lớn nóng nhất Đông Nam Á vào năm 2050, với nhiệt độ tối đa trung bình hằng ngày khoảng 38,1°C - cao hơn gần 5°C so với mức 33,3°C ghi nhận vào năm 2000.

Hiện nay, Bangkok có khoảng 45 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm, được định nghĩa là những ngày nhiệt độ vượt 35°C. Đến năm 2050, con số này có thể tăng lên 120 ngày, cao gấp gần 3 lần hiện nay.

So với các đô thị lớn khác trong ASEAN, Bangkok được dự báo có nhiệt độ cao nhất vào giữa thế kỷ. Xếp sau là TPHCM với 37,7°C, Manila (Philippines) 37,2°C, Kuala Lumpur (Malaysia) 36,9°C, trong khi Jakarta (Indonesia) và Singapore cùng ở mức 36,1°C.