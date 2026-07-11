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Việt Nam là quốc gia xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới.

Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam đạt 600 triệu USD, chiếm 85% thị phần toàn cầu.

Số liệu hải quan cũng cho thấy, trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thanh long đạt 485,2 triệu USD.

Với sản lượng hơn 1 triệu tấn mỗi năm, thanh long thường là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của ngành rau quả Việt Nam, chỉ sau sầu riêng.