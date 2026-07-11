1. Nước Đông Nam Á nào xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới?
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Thái Lan
0%
- Philippines0%
- Việt Nam0%
- Malaysia0%Chính xác
Việt Nam là quốc gia xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới.
Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam đạt 600 triệu USD, chiếm 85% thị phần toàn cầu.
Số liệu hải quan cũng cho thấy, trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thanh long đạt 485,2 triệu USD.
Với sản lượng hơn 1 triệu tấn mỗi năm, thanh long thường là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của ngành rau quả Việt Nam, chỉ sau sầu riêng.
2. Có thời điểm thanh long vượt sầu riêng để dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Với sản lượng hơn 1 triệu tấn mỗi năm, thanh long thường là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của ngành rau quả Việt Nam, chỉ sau sầu riêng.
Thậm chí, có thời điểm, kim ngạch xuất khẩu thanh long còn vượt cả sầu riêng, như vào tháng 1/2025, theo báo cáo từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Đây là tháng giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng trái cây cúng cao.
Trong tháng 1/2025, xuất khẩu thanh long đạt 57,73 triệu USD, trong khi đó, xuất khẩu sầu riêng chỉ được 31,22 triệu USD.
3. Địa phương nào được xem là "thủ phủ thanh long" của Việt Nam?
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Đồng Tháp
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- Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ)0%
- Tây Ninh0%
- TPHCM0%Chính xác
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực Bình Thuận cũ thuộc tỉnh Lâm Đồng vẫn là vùng trồng thanh long lớn nhất cả nước với gần 28.000 ha, sản lượng hơn 550.000 tấn/năm. Đây là địa phương tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP trong sản xuất thanh long.
4. Việt Nam hiện có khoảng bao nhiêu diện tích trồng thanh long?
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Khoảng 20.000 ha
0%
- Khoảng 35.000 ha0%
- Khoảng 55.000-60.000 ha0%
- Hơn 100.000 ha0%Chính xác
Đến năm 2024, Việt Nam duy trì khoảng 55.000-60.000 ha thanh long, tập trung chủ yếu ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Đây là vùng nguyên liệu quan trọng phục vụ xuất khẩu.
5. Thị trường nào hiện tiêu thụ lượng thanh long xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam?
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Mỹ
0%
- Nhật Bản0%
- Hàn Quốc0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của thanh long Việt Nam. Riêng 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 301,7 triệu USD, chiếm khoảng 62,2% tổng giá trị xuất khẩu. Trong nhiều năm, Trung Quốc tiêu thụ phần lớn sản lượng thanh long xuất khẩu của Việt Nam.
Ngoài Trung Quốc, thanh long Việt Nam còn được xuất khẩu sang Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia và nhiều nước Trung Đông.
6. Hiện nay, loại thanh long nào đang được các thị trường cao cấp ưa chuộng hơn?
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Thanh long ruột đỏ
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- Thanh long ruột trắng0%
- Thanh long vỏ vàng0%
- Cả ba loại như nhau0%Chính xác
Hai giống thanh long xuất khẩu chủ lực hiện nay là thanh long ruột trắng và thanh long ruột đỏ. Trong đó, thanh long ruột đỏ ngày càng được các thị trường cao cấp ưa chuộng nhờ màu sắc đẹp, độ ngọt cao và khả năng bảo quản tốt hơn, góp phần nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm.
7. Một trong những lợi thế cạnh tranh lớn của thanh long Việt Nam so với các nước khác là gì?
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Chỉ có giống ruột trắng
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- Chỉ thu hoạch được vào mùa hè0%
- Có khả năng thu hoạch quanh năm nhờ xử lý ra hoa trái vụ0%
- Giá thành đắt nhất thế giới0%Chính xác
Nhờ đẩy mạnh sản xuất vụ nghịch (chiếu sáng ban đêm để xử lý ra hoa), thanh long Việt Nam có thể cho thu hoạch quanh năm với sản lượng khoảng 1,2 triệu tấn/năm, giúp chủ động nguồn cung cho xuất khẩu.
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