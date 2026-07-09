1. Quốc gia nào có số người trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất khu vực Đông Nam Á?
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Myamar
0%
- Indonesia0%
- Philippines0%Chính xác
Theo Bộ Y tế, mỗi năm, hơn 4,5 nghìn tỷ điếu thuốc được bán ra trên toàn thế giới. Ước tính 1,39 tỷ điếu được người trưởng thành hút mỗi ngày tại ASEAN.
Toàn khu vực Đông Nam Á hiện có 129 triệu người trưởng thành hút thuốc (19,1%), trong đó hơn một nửa sống ở Indonesia (63,1 triệu người). Đây là quốc gia có số người trưởng thành hút thuốc cao nhất khu vực ASEAN.
2. Tỷ lệ đàn ông tuổi trưởng thành hút thuốc ở quốc gia nào cao nhất khu vực Đông Nam Á?
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Indonesia
0%
- Thái Lan0%
- Myanmar0%Chính xác
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2024, có gần 1 tỷ nam giới trên toàn cầu đang sử dụng thuốc lá trong khi nữ giới là 206 triệu.
Ở các nước ASEAN, 37% đàn ông hút thuốc năm 2024. Trong đó, tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc cao nhất ở Myanmar (68,7%) và Indonesia (52,4%).
3. Việt Nam nằm trong nhóm bao nhiêu nước trên thế giới có tỷ lệ đàn ông trưởng thành hút thuốc lá cao nhất?
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15
0%
- 100%
- 200%Chính xác
Theo kết quả điều tra và các nghiên cứu quốc gia, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu ở nam giới trưởng thành tại Việt Nam đã giảm, từ 47,4% năm 2010 xuống còn 38,9% năm 2023.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ đàn ông trưởng thành hút thuốc lá cao nhất thế giới, xếp thứ 3 ASEAN.
Ở người trưởng thành, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng mạnh từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% năm 2020, tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi 15–24.
Ở thanh thiếu niên, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng nhanh, từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023 ở nhóm 13-17 tuổi, và từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023 ở nhóm 13–15 tuổi.
Đáng lưu ý, tỷ lệ sử dụng ở nữ giới 11-18 tuổi khoảng 4,3% năm 2023.
4. Quốc gia nào ở ASEAN có tỷ lệ đàn ông hút thuốc thấp nhất?
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Singapore
0%
- Lào0%
- Timor-Leste0%Chính xác
Ở Singapore, chỉ 16% đàn ông trưởng thành hút thuốc. Đây là quốc gia có tỷ lệ đàn ông hút thuốc thấp nhất ASEAN.
5. Nhóm 3 quốc gia nào có tỷ lệ phụ nữ trưởng thành hút thuốc cao nhất khu vực?
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Indonesia, Myanmar và Thái Lan
0%
- Lào, Myanmar và Philippines0%
- Thái Lan, Việt Nam và Campuchia0%Chính xác
Tỷ lệ phụ nữ trưởng thành hút thuốc cao nhất khu vực ASEAN đặc biệt cao (từ 4,2% đến 19,8%) ở Lào, Myanmar và Philippines.
6. Khu vực nào trên thế giới thanh thiếu niên hút thuốc lá cao nhất?
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Đông Nam Á
0%
- Tây Á0%
- Tây Thái Bình Dương0%Chính xác
Ước tính khoảng 24 triệu thanh thiếu niên trên toàn cầu hút thuốc lá. Trong số này, Đông Nam Á (6,4 triệu tương đương 27%) và Tây Thái Bình Dương (4,7 triệu - 19,9%) là hai khu vực có số lượng thanh thiếu niên hút thuốc cao nhất.
Ở ASEAN, tỷ lệ thanh thiếu niên hút thuốc cao (từ 11,3% đến 19,2%), đặc biệt tại Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.
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cấm hút thuốc
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