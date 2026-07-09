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Theo Bộ Y tế, mỗi năm, hơn 4,5 nghìn tỷ điếu thuốc được bán ra trên toàn thế giới. Ước tính 1,39 tỷ điếu được người trưởng thành hút mỗi ngày tại ASEAN.

Toàn khu vực Đông Nam Á hiện có 129 triệu người trưởng thành hút thuốc (19,1%), trong đó hơn một nửa sống ở Indonesia (63,1 triệu người). Đây là quốc gia có số người trưởng thành hút thuốc cao nhất khu vực ASEAN.