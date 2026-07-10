1. Nước nào có sân vận động lớn nhất tại Đông Nam Á?
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Indonesia
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- Philippines0%
- Malaysia0%
- Myanmar0%Chính xác
Malaysia có sân vận động Bukit Jalil nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia tại miền nam Kuala Lumpur. Với sức chứa tối đa gần 90.000 người, đây là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á và thứ ba châu Á, theo Ủy ban Olympic Quốc tế.
2. Nước này có mấy thủ đô?
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0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Malaysia là quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á. Thủ đô của đất nước này vẫn được thế giới công nhận là Kuala Lumpur, nhưng nơi đặt trụ sở của chính phủ, trung tâm hành chính và pháp lý của Malaysia hiện là thành phố Putrajaya. Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhắc đến Putrajaya là thủ đô hành chính của Malaysia.
3. Nước này thông thạo tiếng Anh thứ mấy ở Đông Nam Á?
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0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo bảng xếp hạng chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu 2025 (EF EPI) do EF Education First công bố cuối năm 2025, Malaysia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và cả châu Á về độ thông thạo tiếng Anh. Với mức điểm trung bình 581/800, người dân nước này thuộc nhóm thông thạo cao.
Những năm trước, Singapore luôn dẫn đầu Đông Nam Á và nằm trong top 10 thế giới. Nhưng đợt này, Singapore không được đưa vào bảng xếp hạng. Theo EF, tại Singapore, tiếng Anh được xem là ngôn ngữ thứ nhất, tương tự Anh, Mỹ, Canada, Australia.
4. Malaysia có giá xăng rẻ nhất ở khu vực Đông Nam Á, đúng hay sai?
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Sai
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- Đúng0%Chính xác
Malaysia hiện có giá xăng thấp nhất Đông Nam Á và là một trong những nước có giá xăng thấp trên thế giới. Theo thống kê của Global Petro Prices, giá xăng của Malaysia hiện nay trung bình là 0,68 USD/lít, tức là khoảng 17.850 đồng/lít.
Xét trên toàn thế giới, Lybia là quốc gia có giá xăng thấp nhất hiện nay với giá xăng chỉ 0,024 USD/lít, tương đương với khoảng 630 đồng/lít. Giá xăng tại Libya thậm chí còn rẻ hơn nhiều so với một chai nước lọc thông thường.
5. Quốc gia này là nơi hút khách du lịch thứ mấy Đông Nam Á?
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- 30%
- 40%Chính xác
Năm 2025, Malaysia là quốc gia đón khách quốc tế nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Theo ước tính của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Malaysia, lượng khách du lịch quốc tế đến nước này sau 11 tháng năm 2025 đã đạt 38,3 triệu lượt.
Trong khi đó, tổng lượt du khách quốc tế đến Thái Lan trong cả năm 2025 là 32,9 triệu, theo thống kê của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan. Vì thế, Thái Lan mất vị trí số 1 về du lịch sau nhiều năm liên tục dẫn đầu ở Đông Nam Á.
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