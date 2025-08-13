Gia đình tôi thường mua nhân trần về uống hằng ngày. Xin chuyên gia tư vấn sử dụng thức uống này sao cho tốt, đảm bảo sức khỏe. Tôi xin cảm ơn! (Hồng Hạnh - Văn Phú, Hà Nội)

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Giảng viên Học viện Y học cổ truyền trung ương tư vấn:

Nhân trần là một loại thảo dược phổ biến trong y học cổ truyền Việt Nam, được sử dụng rộng rãi làm nước uống giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ sức khỏe gan. Cây nhân trần thường mọc hoang ở các vùng bán sơn địa phía Bắc Việt Nam, nhưng hiện nay đã được người dân trồng để thu hoạch làm trà uống hằng ngày.

Nhân trần có vị hơi đắng, được dùng để điều trị các chứng bệnh như hoàng đản (vàng da), tiểu tiện bất lợi (bí tiểu, tiểu buốt, tiểu ra máu, tiểu rắt), viêm loét da do phong thấp. Trong các bài thuốc Bắc và thuốc Nam, nhân trần là thành phần quan trọng hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến gan.

Thành phần hóa học của nhân trần bao gồm tinh dầu (chứa capilen, pinen, xeton) và các chất chống oxy hóa có giá trị dược liệu như flavonoid, coumarin và polyphenol. Những hoạt chất này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm:

Hỗ trợ giải độc và bảo vệ gan: Nhân trần kích thích các cơ quan đào thải, giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, cải thiện chức năng gan, giảm các triệu chứng như chán ăn, vàng da, đầy bụng, khó tiêu ở người viêm gan. Người khỏe mạnh cũng có thể dùng nhân trần để tăng cường thải độc gan.

Cải thiện chức năng tiết niệu: Nhân trần giúp giải quyết các vấn đề về tiết niệu như bí tiểu, tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu ra máu. Kết hợp nhân trần với râu ngô nấu nước uống được coi là bài thuốc dân gian hiệu quả cho các vấn đề này.

Hỗ trợ cầm máu: Trong y học cổ truyền, nhân trần tươi được giã nát và đắp lên vết thương để cầm máu, đặc biệt hiệu quả với những người mắc chứng máu khó đông.

Ổn định huyết áp và giảm mỡ máu: Nhân trần có lợi cho người bị cao huyết áp và mỡ máu cao, giúp duy trì các chỉ số huyết áp ở mức ổn định và an toàn. Thảo dược này còn hỗ trợ giảm mỡ máu, điều trị rối loạn chuyển hóa lipid và ngăn ngừa nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Phòng chống ung thư: Nhờ chứa các chất chống oxy hóa, nhân trần giúp chống lại các gốc tự do, giảm stress oxy hóa, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn ngừa di căn. Nhân trần thường được kết hợp với các thảo dược như cà gai leo, cây xạ đen, mật nhân để hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư.

Lưu ý khi sử dụng nhân trần

Mặc dù nhân trần mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, người dùng cần lưu ý một số điểm sau để đảm bảo an toàn và hiệu quả:

- Nhân trần có tác dụng lợi tiểu, giúp thanh nhiệt và giải độc gan, nhưng nếu uống quá nhiều vào buổi tối có thể gây tiểu đêm, làm gián đoạn giấc ngủ.

- Dù nhân trần là thảo dược tự nhiên, bạn cũng không nên uống quá nhiều vì có thể gây mất nước, làm cơ thể mất đi các chất dinh dưỡng cần thiết, dẫn đến mệt mỏi, thiếu tập trung. Bạn chỉ nên dùng 200ml/ngày để giải độc, thanh nhiệt.

- Nhân trần có tính lợi tiểu, trong khi cam thảo có tính giữ nước. Sự kết hợp này có thể gây tương tác bất lợi, làm giảm hiệu quả điều trị hoặc gây hại cho sức khỏe.

- Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần tránh sử dụng nhân trần vì có thể gây mất sữa, giảm tiết sữa hoặc kích thích hoạt động quá mức của một số tuyến trong cơ thể.

Lưu ý, hiện nay trên thị trường còn có thêm bồ bồ gần giống nhân trần. Người dùng nên chọn nhân trần cao 40-60cm lá to hơn còn cây bồ bồ thấp hơn.