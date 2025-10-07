Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6 đến sáng 7/10, mưa lớn liên tục trút xuống tỉnh Thái Nguyên, gây ngập úng sâu trên diện rộng. Nhiều tuyến đường giao thông và khu dân cư bị chia cắt, một số nơi xảy ra sạt lở đất, khiến việc đi lại của người dân gần như tê liệt.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để ứng phó. Các lực lượng được chia thành nhiều mũi, khẩn trương hỗ trợ người dân ở vùng trũng thấp di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Tình hình trở nên đặc biệt khẩn cấp khi mực nước sông Cầu dâng lên rất nhanh, nhiều vị trí đã vượt mức báo động. Nhận định đây là khu vực xung yếu, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người dân, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng phối hợp cùng quân đội và chính quyền địa phương.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang chạy đua với thời gian, vận chuyển các nguyên vật liệu như bao cát, cọc tre để gia cố ngay những đoạn đê xung yếu trên tuyến sông Cầu.

Lực lượng công an phối hợp với quân đội gia cố đê sông Cầu, phường Phan Đình Phùng.

Cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đưa hai cụ già trên 80 tuổi ra khỏi khu vực ngập lụt ở phường Tích Lương.

Lực lượng công an, quân đội phối hợp giúp người dân ra khỏi khu vực ngập lụt.

Mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ở Bắc Ninh ngập sâu

Mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng tại tỉnh Bắc Ninh, khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ. Đặc biệt tại các xã Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Yên Thế, nước lũ dâng cao đã chia cắt và cô lập một số hộ dân. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Lữ đoàn 409 (Quân khu 1) và lực lượng công an các cấp, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và dân quân khẩn trương hỗ trợ người dân di dời người cùng tài sản đến nơi an toàn.

Diễn biến phức tạp nhất xảy ra tại xã Bố Hạ, nơi khoảng 100m đất đá sạt lở đã tràn xuống, gây chia cắt tạm thời thôn Hố Rích. Cùng lúc, một điểm sạt lở khác trên tuyến đường 292C tại Km9 (thuộc thôn Bến Trăm) cũng xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu mưa tiếp tục kéo dài. Tại các thôn khác, lực lượng chức năng đang sơ tán tài sản và vật nuôi của người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sau trận mưa lớn đêm 6/10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Mỹ Thái và Nhân dân tham gia xử lý sạt trượt triền đê bao thôn Cổng Phên.

Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương tại nhiều địa điểm. Ở xã Xuân Lương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 409 đã sơ tán thành công 6 hộ gia đình bị cô lập tại thôn Còn Trang và Trại Sông, đồng thời tiếp tục ứng cứu 5 hộ khác đang bị chia cắt hoàn toàn ở thôn Na Lu. Tại xã Tam Tiến, 16 hộ dân bị nước tràn vào nhà đã được hỗ trợ di dời; lực lượng dân quân cũng được cử đi chốt chặn, hướng dẫn giao thông trên Quốc lộ 17 do bị tắc đường vì sạt lở. Trong khi đó, tại xã Yên Thế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phải điều xuồng cao tốc để di chuyển 7 hộ dân bị cô lập.

Lực lượng chức năng khắc phục sạt trượt đê bối tại phường Yên Dũng.

Ngoài các điểm nóng trên, nhiều xã, phường khác như Nếnh, Bắc Lũng, Kiên Lao, Mỹ Thái cũng bị ảnh hưởng nặng, một số nơi ngập sâu trên 1m. Công an tỉnh đã chỉ đạo 100% quân số ứng trực 24/24, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, duy trì các chốt chặn, cắm biển cảnh báo và theo dõi sát tình hình để có phương án hỗ trợ người dân kịp thời.