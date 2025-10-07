Khoảng 10h ngày 7/10, khi đi qua điểm ngập tại khu vực nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hòa, Hà Nội) nhiều người có biểu hiện tê chân, tay hoặc ngã ra đường. Phát hiện vấn đề bất thường, các cán bộ thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đã nhanh chóng tiếp cận, giải quyết sự việc.

Một người phụ nữ bị ngã úp mặt xuống đường khi đi qua điểm ngập nghi bị rò điện. Ảnh: N.T

Theo đó, lực lượng CSGT nhanh chóng căng dây cảnh báo, hướng dẫn cho người dân đi qua điểm ngập tránh xa điểm nghi bị rò điện và nhanh chóng liên hệ với đơn vị điện lực để kiểm tra, đảm bảo an toàn cho người dân. Để phòng ngừa rủi ro có thể lặp lại, Đội CSGT đường bộ số 6 cũng đã điều động ô tô chuyên dụng, hỗ trợ chở người dân và phương tiện qua khu vực ngập, hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình an toàn.

Nhân viên điện lực có mặt để giải quyết sự cố. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ rò rỉ điện trên phố Tú Mỡ, ngay trong sáng 7/10, các đơn vị chức năng của Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, vị trí rò điện tại cột đèn đầu tuyến phố Tú Mỡ (đoạn từ đường Phạm Hùng rẽ vào) thuộc tuyến đèn do Công ty CP Vimeco quản lý và vận hành.

Tại thời điểm kiểm tra, các đơn vị phát hiện tủ điện của Vimeco vẫn đang cấp điện cho hệ thống. Nguyên nhân được kết luận là do "thao tác đặt hẹn giờ sai dẫn đến hệ thống đèn vẫn hoạt động và có điện gây rò rỉ ra ngoài khi có mưa ngập".

Được biết, đây là hạ tầng chiếu sáng do Vimeco tự lắp đặt, quản lý và chưa bàn giao cho thành phố.