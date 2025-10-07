Do ảnh hưởng từ cơn bão số 11, từ đêm 6 đến sáng 7/10, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng mưa dồn dập khiến nhiều trục đường ngập sâu, gây ách tắc giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Một số hộ dân khu vực gần đường Bắc Kạn (phường Phan Đình Phùng) ngập nặng, phải dùng thuyền để di chuyển ra ngoài.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, nhiều khu vực như Minh Cầu, Hoàng Gia, Hoàng Văn Thụ, khu vực Đại học Thái Nguyên, Gang Thép... bị ngập nặng. Tại một số nơi, nước đã tràn vào nhà dân, gây thiệt hại về tài sản. Nhiều phương tiện như ô tô, xe máy bị ngập sâu, không thể di chuyển.

Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng tổ chức phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Cầu dâng cao.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, tính đến sáng 7/10, mực nước tại các trạm đo trên địa bàn có những biến động đáng kể.

Cơ quan chức năng xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ đang ở cấp 3 – mức cao. Tình trạng lũ lên nhanh có thể gây ra ngập lụt diện rộng, lũ quét, lũ ống, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hồng Sơn trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng gia cố đê sông Cầu.

Trước nguy cơ thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thông báo, yêu cầu người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao di dời đến nơi an toàn.

Một số tuyến phố trung tâm phường Phan Đình Phùng giao thông tê liệt.

Do nước ngập, người dân đã sử dụng bạt để quấn quanh ô tô, tránh nước vào.

Hàng loạt xe ô tô được đưa lên cầu khu vực cao để tránh nước.

Nhiều xã miền núi ở Lạng Sơn ngập sâu

Ngày 7/10, trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Hoài Trang, Chủ tịch UBND xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, mưa lớn từ hôm qua kéo dài đến hiện tại đã khiến toàn bộ xã bị ngập sâu.

Theo bà Trang, sáng sớm nay lũ từ sông Trung đổ về rồi ngập khoảng hơn 1m vào khu dân cư, đến trưa cùng ngày thì nước tiếp tục dâng đến gần mái nhà của các hộ dân.

Lũ trên sông Trung đổ về khiến toàn xã Yên Bình ngập sâu. Ảnh: P.C

Ngập sâu đã ảnh hưởng đến hơn 14.000 nhân khẩu của xã, đến hiện tại, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di dời tới nơi an toàn, chỉ còn một vài người dân ở lại và đang được hỗ trợ.

Nước lũ chưa có dấu hiệu giảm mà tăng dần tại các thôn ở xã Yên Bình. Ảnh: P.C

Cũng theo bà Trang, hiện tại trên địa bàn xã chỉ có một xuồng thực hiện hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng đang được điều động đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Ngập sâu tại xã Yên Bình. Ảnh: P.C

"Để đảm bảo an toàn, ngành điện lực đã thực hiện cắt điện để tránh trường hợp xấu xảy ra. Chính quyền xã cũng đã chuẩn bị lương thực gửi tới người dân, trên địa bàn vẫn đang mưa và mực nước chưa có dấu hiệu giảm", bà Trang cho biết.

Ông Hoàng Văn Thủy (người dân thôn Rẫy, xã Yên Bình) cho biết, hôm qua ông đã đưa người nhà tới nơi an toàn, chỉ còn mình ông ở lại trông tài sản. Tuy nhiên, sáng nay nước lũ dâng nhanh khiến ông phải ngồi ở gần mái nhà để chờ lực lượng chức năng tới hỗ trợ.

Nước dâng cao khiến người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: P.C

Sáng nay, tại xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn nước đổ về và dâng lên rất nhanh. Một số khu vực như thôn Thuyền, thôn Bến Cát bị cô lập hoàn toàn, các hộ dân gần khu vực UBND xã Vân Nham đã bị ngập sâu. Lực lượng công an phải hỗ trợ người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.