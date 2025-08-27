XEM CLIP:

Tối 26/8, mực nước sông Hồng ở mức 31,22m, cao hơn báo động 2 là 0,22m và dự báo tiếp tục lên báo động 3 vào ngày mai (27/8).

Trước tình hình trên, UBND phường Yên Bái đã phát đi thông báo khẩn yêu cầu các hộ dân vùng trũng thấp, ven sông khẩn trương thu dọn tài sản, thuốc men, giấy tờ cá nhân và sơ tán đến điểm an toàn.

Nước sông Hồng dâng cao đã ngập vào khu vực đường Thanh Niên, phường Yên Bái. Ảnh: VM

Ông Nguyễn Văn Miền, trú tại đường Thanh Niên, tổ dân phố Hồng Tân, phường Yên Bái cho biết, từ chiều nay nước sông Hồng bắt đầu dâng cao và nhanh, khoảng 19h nước ngập lên đến mặt đường và đến khoảng 22h nước lũ bắt đầu tràn vào nhà.

Theo ông Miền, các hộ dân trên tuyến đường Thanh Niên đang tập trung thu dọn đồ đạc có giá trị, di chuyển lên các vị trí cao. Đồng thời, chính quyền các địa phương đang triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và người đến nơi an toàn.

Người dân phường Yên Bái bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ảnh: VM

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tại phường Yên Bái vận chuyển đồ đạc đến vị trí an toàn. Ảnh: Đức Mậu

Nước sông Hồng dâng cao ngập đường Thanh Niên, lực lượng chức năng phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng cơn bão số 5, đã có 782 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 2 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại 94,79ha. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 6,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, mưa bão trên địa bàn tỉnh Lào Cai khiến 3 người bị lũ cuốn trôi, tới nay lực lượng chức năng đã tìm được 2 người.

Cụ thể, khoảng 13h cùng ngày, mưa lũ ở thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn đã làm 2 người bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Tới chiều cùng ngày đã tìm thấy anh Vàng A Giàng (39 tuổi) bị thương, còn anh L.A.H. (27 tuổi) vẫn đang mất tích.

Cũng theo UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, trong ngày 26/8, anh L.V.K. (25 tuổi, công nhân nhà máy thuỷ điện Mây Hồ) trong quá trình đi kiểm tra vận hành của nhà máy bất cẩn rơi xuống hồ tử vong.