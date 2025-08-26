XEM CLIP:

Hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, đỉnh điểm là sau hoàn lưu bão số 5, mực nước các sông dâng cao, nhiều nơi ngập cục bộ. Nước lũ tràn về trong đêm khiến nhiều hộ dân ở xã Thường Xuân trở tay không kịp.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet chiều 26/8, khoảng 100 hộ dân thôn 3, xã Thường Xuân vẫn đang bị ngập sâu. Nước từ sông Chu tiếp tục chảy cuồn cuộn vào khu dân cư, gây ngập cục bộ trên diện rộng.

Toàn cảnh người dân thôn 3, xã Thường Xuân bị chìm trong biển nước. Ảnh: Lê Dương

Chị Lê Thị Quyên (SN 1983) cho biết, đến thời điểm hiện tại nước đã rút bớt, tuy nhiên trong nhà chị vẫn còn ngập ở mức 70 cm.

Theo chị Quyên, gia đình chị ở ngay QL 45, làm đại lý buôn bán thuốc thú y, vật tư nông nghiệp, phân bón và cám chăn nuôi nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ chứng kiến nước lũ lên nhanh và cao như lần này.

Nước vào trong nhà sâu nửa mét. Ảnh: Lê Dương

“Khoảng 9h tối qua (25/8), trời mưa to, nước lũ bất ngờ tràn về. Chỉ trong vòng 20 phút, nước đã ngập vào nhà khiến mọi người không kịp trở tay. Chúng tôi huy động cả gia đình và hàng xóm khiêng các bao cám, phân lên cao để tránh ngập nhưng chỉ cứu được một phần. Nước lên quá nhanh khiến hơn 15 tấn cám và phân bị chìm. Ngoài ra, nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật cũng bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng”, chị Quyên nghẹn ngào nói.

Hàng tấn phân và cám của gia đình chị Quyên bị chìm trong nước. Ảnh: Lê Dương

Chị Quyên nghẹn nghào vì thiệt hại quá lớn với gia đình. Ảnh: Lê Dương

Đồ đạc của người dân phải kê lên cao. Ảnh: Lê Dương

Chị Quyên cho biết, số phân bón và cám trên vừa được gia đình chị nhập về để bán, nay trôi hết theo dòng nước, gia đình chưa biết phải xoay sở ra sao.

Ông Nguyễn Đình Tú (SN 1967), chủ một cửa hàng tạp hóa, chia sẻ: “Mọi năm vào mùa mưa bão, nước có dâng nhưng chỉ tràn qua. Năm nay, thời tiết diễn biến bất thường, nước lũ tràn về quá nhanh khiến người dân không kịp ứng phó. May mắn nhà tôi chủ yếu bán hàng tạp hóa, dễ di chuyển lên cao nên thiệt hại không đáng kể”.

Ông Tú cho biết, chưa bao giờ thấy nước lên cao và nhanh như vậy. Ảnh: Lê Dương

Đến chiều nay, dù nước đã rút nhưng vẫn còn cao ngang đầu gối. Ảnh: Lê Dương

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tính đến sáng nay (26/8), một số xã như Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành… vẫn bị ngập sâu, nhiều nơi bị cô lập. Hiện chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ở vùng bị ảnh hưởng.