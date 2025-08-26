XEM CLIP:

Từ đêm qua (25/8) đến sáng nay, lượng mưa đo được tại Cao Phạ là 229mm; Tà Xi Láng 229,6mm; Suối Giàng 169,4mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại tỉnh Lào Cai xảy ra lũ ống và sạt lở đất, gây chia cắt giao thông.

Cụ thể, tại Km 40+00 quốc lộ 279, thuộc địa bàn xã Minh Lương, khoảng hơn 100m³ đất đá sạt lở đã vùi lấp toàn bộ nền đường, gây chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông từ xã Văn Bàn đi xã Minh Lương và sang tỉnh Lai Châu.

Tại xã Sơn Lương, nhiều thôn như Khe Trang, Thẳm Có, Vàng Ngần, Làng Mảnh, Giành Pằng… đã bị cô lập.

Nước lũ tràn qua khu vực một khách sạn tại xã Tú Lệ, cuốn trôi nhiều ao cá tầm, cá hồi giống. Ảnh: XH

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng cơn bão số 5, đã có 708 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 2 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn và hơn 21ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 5,5 tỷ đồng.

Mực nước trên sông Bứa tại Phú Thọ vượt mức báo động II và dự báo còn tiếp tục lên. Ảnh: Chí Thanh

Tại Phú Thọ, mực nước trên sông Bứa, đo tại trạm thủy văn Thanh Sơn, đã lên tới 24,72m — vượt báo động II là 0,22m — và được dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự – Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các địa phương và đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng, vật tư, phương tiện theo đúng cấp báo động đã quy định. Đồng thời, tổ chức tuần tra, canh gác theo quy định nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, hư hỏng của đê, kè, cống.

Việc vận hành cống và trạm bơm ven sông được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn; đồng thời thông báo cho người dân sinh sống ngoài đê chủ động sơ tán khi mực nước sông dâng cao. Công tác thông tin liên lạc phải được đảm bảo và mọi diễn biến cần được báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự – PCTT và TKCN tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, các xã, phường của tỉnh Phú Thọ đã sơ tán 181 hộ dân (khoảng 647 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.