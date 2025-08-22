XEM CLIP:

Đến 13h ngày 22/8, nhiều khu vực dân cư ven sông Buông (phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) vẫn chìm trong nước lũ. Hàng trăm ngôi nhà bị nước tràn vào, giao thông bị chia cắt.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu phố Miễu (phường Phước Tân), có nơi nước ngập sâu hơn 1m, tràn cả vào trong nhà, cuốn trôi nhiều vật dụng. Nhiều gia đình phải kê đồ đạc lên cao, các tuyến đường trong khu dân cư biến thành sông, giao thông bị tê liệt.

Không chỉ đời sống dân cư, nước lũ còn gây ảnh hưởng đến công trình xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân. Toàn bộ khu vực thi công bị chìm trong biển nước, nhiều thiết bị bị ngập, không thể hoạt động.

Vừa mở cửa cho phóng viên chứng kiến cảnh nước lũ ngập gần hết đồ đạc trong nhà, ông Hồ Sỹ Danh (60 tuổi, ngụ khu phố Miễu, phường Phước Tân) cho biết: "Khoảng 1h sáng nay nước bắt đầu tràn vào nhà. Gia đình tôi gần như không kịp trở tay, đồ đạc hư hỏng nhiều. Tôi và bà nhà thức trắng đêm kê đồ, vừa lo sợ nước còn dâng cao. Đến giờ vẫn chưa được ăn cơm trưa”.

Một số tuyến đường nước sâu, lực lượng chức năng địa phương phải rào lại cảnh báo người dân không đi vào vùng ngập, tránh gặp nguy hiểm.

Còn tại đường chuyên dùng dành cho các xe chở vật liệu cho các công trình trọng điểm quốc gia cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hai bạn trẻ phải dùng thùng xốp để di chuyển qua vùng ngập. Phía xa, xe ben đi vào chỗ ngập sâu chết máy.

Căn nhà của anh Tứ (tổ 9C, khu phố Miễu, phường Phước Tân) là một trong những điểm ngập nặng nhất trong khu vực do lũ sông Buông cao hơn 1m. Anh cho biết phải nghỉ việc ở nhà vì lũ, nước ngập khiến mọi sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn.

Lực lượng dân quân phường Phước Tân thường xuyên túc trực, kiểm tra các khu vực nhà dân bị ảnh hưởng do ngập, sẵn sàng phương án di dời các hộ dân trong trường hợp cần thiết.

Thống kê sơ bộ của địa phương cho thấy hàng trăm hộ dân ở phường Phước Tân chìm trong biển nước. Một số công trình trọng điểm qua địa bàn bị ảnh hưởng, giao thông trong khu vực bị chia cắt.