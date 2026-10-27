Nước ngập từ ngoài đường vào tận sàn nhà, nhiều hộ dân ở phường Tân Thuận, TPHCM phải dựng rào chắn, dùng máy bơm thoát nước trong ngày triều cường dâng cao.

Khoảng 16h30, chị Bùi Thị Thảo bế con cùng nhiều em nhỏ bì bõm lội nước về nhà trong con hẻm 85 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận. Đây là hình ảnh quen thuộc mỗi khi triều cường dâng tại nơi đây.

Càng vào sâu cuối hẻm, mực nước càng cao.

Khung cảnh mênh mông nước từ ngoài hẻm tới trong nhà bà Lê Thị Lài. Bà Lài phải dựng 2 lớp chắn và bơm nước liên tục.

Bà Lài cho biết khu vực này thường xuyên bị ngập trên 50cm. Theo bà, trong 2 năm gần đây, nước dâng cao hơn thường lệ nên gia đình phải sắm máy bơm để chủ động thoát nước. “Cứ đến mùa triều cường có ngày phải thức từ 2-3h sáng để canh bơm nước”, bà cho biết.

Gần đó, nhà bà Nguyễn Thị Lệ dù cao hơn mặt đường nửa mét cũng bị nước "xâm chiếm".

Đồ đạc trong nhà các hộ dân tại đây đều được kê cao để tránh nước ngập.

Sàn tầng trệt nhà ông Lê Thanh Hùng cũng ngập nước. Ông cho biết, gia đình có gác nên mọi sinh hoạt đều được chuyển lên trên, nước ngập tầng 1 cũng đỡ ảnh hưởng hơn.

Trước cửa nhà, nhiều hộ dân xây tường gạch cao 40-50cm, dựng rào chắn để ngăn nước tràn vào, chủ động ứng phó với tình trạng ngập do triều cường thường xuyên.

Người dân tại đây cho biết, con hẻm dự kiến được nâng cao vào cuối tháng này. Họ kỳ vọng việc này sẽ giúp cải thiện tình trạng ngập nước, không còn cảnh bì bõm lội nước mỗi khi triều cường dâng.

Hình ảnh người dân nối đuôi di chuyển dưới chân cầu Phú Mỹ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều trong đợt này dự báo xuất hiện từ ngày 26-28/10, nhằm ngày 17-19/9 âm lịch. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể đạt 1,70-1,75m, cao hơn báo động 3 từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,80-1,86m, cao hơn báo động 3 từ 0,20-0,26m.

Đỉnh triều dự kiến xuất hiện vào khoảng 5-7h và 17-20h hằng ngày.