Theo ghi nhận của PV VietNamNet ngày 2/10, tại phường Vân Hà và khu Vạn Phúc, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, nước sông Cầu dâng nhanh khiến nhiều khu vực bị ngập sâu. Hàng nghìn hộ dân phải sống trong tình trạng bị chia cắt, đi lại khó khăn, nhiều nơi hoàn toàn bị cô lập.

Tại phường Vân Hà, mực nước sông Cầu dâng cao đã tràn vào khu dân cư, bao vây và cô lập hơn 2.100 hộ dân với khoảng 8.200 nhân khẩu tại các tổ dân phố Thổ Hà và Yên Viên.

Hàng nghìn người dân ở Bắc Ninh bị cô lập do nước sông Cầu dâng cao.

Nhiều ngôi nhà tại khu vực bị ngập đã chìm hoàn toàn tầng 1, khiến sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn. Hầu hết các hộ đều phải di chuyển lên tầng 2 để trú ngụ tạm thời.

Các sinh hoạt như nấu ăn, tắm giặt, thậm chí đi vệ sinh đều trở nên bất tiện, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Nhiều gia đình phải dùng thuyền để di chuyển trong khu vực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều ngôi nhà tại khu vực bị ngập đã chìm hoàn toàn tầng 1.

Người dân những khu vực này cho biết, tình trạng ngập lụt gần như xảy ra hàng năm, vì vậy họ đã phần nào thích nghi. Các hộ gia đình tại tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà và khu Vạn Phúc, phường Kinh Bắc đã chủ động kê cao tài sản, theo dõi sát sao mực nước để kịp thời ứng phó khi nước tiếp tục dâng.

Ông Đặng Văn Toàn, cư dân khu Vạn Phúc chia sẻ: “Từ tối 1/10, nước sông Cầu bắt đầu dâng cao, tràn vào nhà tôi sâu từ 30-50cm. Dù đã quen sống trong điều kiện thường xuyên bị ngập, gia đình tôi vẫn chủ động di chuyển đồ đạc lên cao để hạn chế thiệt hại về tài sản”.

Dù nhà bị ngập, nhưng ông Đặng Văn Toàn vẫn phải thường xuyên về kiểm tra đồ đạc, tài sản.

Là cư dân tổ dân phố Thổ Hà, bà Nguyễn Thị Hạnh (63 tuổi) cho biết: “Chúng tôi sống ở đây mấy chục năm rồi, năm nào mưa lớn cũng bị ngập. Mỗi lần nước sông lên là cả nhà lại phải kê cao giường, dọn đồ đạc lên gác xép. Đợt này nước lên nhanh quá, nửa đêm cả nhà phải thức dậy để chuyển đồ”.

Cũng sinh sống ở phường này, bà Nguyễn Thị Thái cho biết, nước lên quá nhanh khiến gia đình bà không kịp trở tay.

“Tối qua vừa ăn cơm xong thì nước bắt đầu tràn vào sân, chỉ sau hơn một tiếng đã ngập đến tận thềm. Cả nhà phải thức trắng đêm để kê đồ, bưng bếp gas, nồi cơm điện, đồ khô lên cao. Trẻ con thì không dám cho ra ngoài, sợ trượt ngã. Những ngày này, từ đi chợ, nấu cơm đến vệ sinh cá nhân đều khó khăn vô cùng", bà Thái bày tỏ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND phường Vân Hà cho biết, chính quyền địa phương đang yêu cầu vận hành các trạm bơm hết công suất, hoạt động liên tục ngày đêm để tiêu úng cho diện tích hoa màu và lúa bị ngập.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để ứng phó kịp thời khi có tình huống phát sinh", ông Tình nói.

Trường học tại phường Vân Hà chìm trong biển nước.

Thống kê bước đầu của phường Vân Hà đến ngày 2/10 cho thấy, toàn địa bàn đã có 445,5ha lúa bị ngập, trong đó 170ha lúa mất trắng, 22,65ha hoa màu và 76ha thủy sản cũng bị ngập, ảnh hưởng nặng nề. Riêng tổ dân phố Hạ Lát và Thượng Lát toàn bộ diện tích lúa, hoa màu và thủy sản đã chìm trong nước.

Ngoài thiệt hại về nông nghiệp, tình trạng nước tràn qua mặt đê bối cũng gây sạt lở mái đê phía đồng, khiến mặt đường bê tông bị nứt gãy, vỡ nhiều đoạn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân cũng như hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt vì tuyến đê bối này đồng thời là tuyến đường chính phục vụ giao thông cho xã Vân Hà (cũ).

Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ an toàn của các công trình nhà ở, đặc biệt là các nhà cấp 4, nhà cổ có thời gian xây dựng lâu năm.

Ông Tình khẳng định: “Chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch đảm bảo nơi ở an toàn cho người dân, tuyệt đối không để bà con sinh sống tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn”.

Tầng 1 của nhiều ngôi nhà tại phường Vân Hà chìm trong nước, người dân phải chuyển toàn bộ sinh hoạt lên tầng trên.

Các hộ dân kê cao tài sản và đồ đạc lên gác xép để tránh bị hư hỏng do ngập nước.

Chiều ngày 2/10, mực nước ở sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa có dấu hiệu rút.

Người dân dùng thuyền để đi lại trong các con ngõ.

Nhiều ngôi nhà bị ngập đến cả mét.

Dọc tuyến sông Cầu, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng do nước lên cao

Đồ đạc được kê lên cao.