Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ngày 29/9, tại một số xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh xảy ra mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ từ thượng nguồn gây ngập úng cục bộ tại nhiều điểm trũng thấp, chia cắt nhiều khu dân cư.

Chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một ngôi nhà 2 tầng bị ngập nước nghiêm trọng tại xã Vân Sơn. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ lo lắng về tình hình thời tiết và an toàn của người dân vùng lũ.

Căn nhà 2 tầng bị nước lũ bủa vây sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Ảnh: XĐ

Chiều 29/9, trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông La Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, xác nhận hình ảnh căn nhà 2 tầng bị nước bủa vây nêu trên được chụp vào sáng cùng ngày tại địa phương.

"Sáng nay, nước lũ dâng cao khiến ngôi nhà 2 tầng bị ngập. Đến trưa cùng ngày, mực nước có rút xuống. Tuy nhiên, đến thời điểm 16h cùng ngày, nước lại tiếp tục dâng lên và ngôi nhà nêu trên lại bị ngập. Rất may, chủ nhà đã kịp sơ tán trước khi lũ về", ông Hiệp thông tin thêm.

Theo ông Hiệp, chính quyền địa phương đang theo dõi sát tình hình thời tiết, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Tình hình mưa ngập diễn biến phức tạp tại xã An Lạc. Theo báo cáo của chính quyền xã An Lạc, tính đến đầu giờ chiều 29/9, nước lũ lên nhanh khiến nhiều thôn, xóm bị cô lập. Toàn bộ 9/9 ngầm tràn trên địa bàn xã An Lạc bị ngập sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Nhiều trường học trên địa bàn xã đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tương tự, tại xã Đại Sơn, hầu hết các ngầm tràn trên địa bàn đều bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã lập biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân di chuyển qua các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, các lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị phương án di dời người dân trong trường hợp mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Lực lượng chức năng xã Vân Sơn hỗ trợ người dân di dời tài sản lên vị trí cao hơn để tránh lũ cuốn. Ảnh: Mai Toan

17/17 ngầm tràn ở xã Đại Sơn bị ngập. Ảnh: Mai Toan