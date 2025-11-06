MS 2025.300

Một thân nuôi 4 người bệnh

Sâu trong con hẻm 262 đường Tôn Thất Thuyết (phường Vĩnh Hội, TPHCM), có một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, nơi thỉnh thoảng vang lên những tràng cười khanh khách khiến người qua đường giật mình. Đó là tiếng cười của một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc giường sắt đặt ngay trước hiên nhà.

Mỗi khi ông bật cười, trong nhà lại vọng ra tiếng cười lạ lùng của một thiếu niên 16 tuổi. Hai tiếng cười hòa vào nhau, vừa ám ảnh vừa xót xa. Cả hai đều mắc bệnh tâm thần, là người thân của anh Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1977) - chủ nhân ngôi nhà.

Ở khu phố 7, phường Vĩnh Hội, ai cũng biết đến anh Lợi - người đàn ông được xem là có cuộc sống vất vả, bi đát nhất xóm. Một mình anh gồng gánh nuôi 4 người thân cùng mắc bệnh, không ai còn khả năng lao động.

Anh Lợi (ngoài cùng bên phải) cùng con trai và vợ đứng trước ngôi nhà được rào chắn, giăng lưới để ngăn chặn em trai bệnh tâm thần thoát ra ngoài quậy phá, hành hung người khác. Ảnh: Hà Nguyễn

Anh Lợi sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em nhưng một người đã mất. Trước khi qua đời, bố anh đạp xích lô. Mẹ anh Lợi trước đây bán hàng rong mưu sinh nhưng hiện bà nằm liệt giường vì bệnh.

Ba anh chị đầu của anh Lợi đã lập gia đình, ở riêng. Anh sống trong căn nhà cấp 4 cùng mẹ ruột tên Trần Thị Ẩn (SN 1941), anh trai Nguyễn Trung Tú (SN 1975), em út Nguyễn Tấn Tài (SN 1981) và con trai Nguyễn Văn Lộc (SN 2009).

Cuộc sống nhiều bi đát của anh bắt đầu khi cậu em út Nguyễn Tấn Tài phát bệnh tâm thần vào năm 22 tuổi. Khi lên cơn, anh Tài thường tấn công những người xung quanh.

Mỗi lần như vậy, anh Lợi đều phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa em trai về nhà. Để giữ an toàn cho bản thân, người dân xung quanh, anh Lợi đành xích chân em trai vào cột nhà.

Em trai phát bệnh không lâu, vợ anh Lợi sinh con trai đầu lòng. Sau khi chào đời, cháu bé không phát triển bình thường. Từ đó, bi kịch cứ nối tiếp nhau, ghì chặt cuộc đời anh trong khốn khó.

Anh Lợi kể: “Con trai tôi trí óc chậm phát triển. Cháu đã 16 tuổi nhưng vẫn như đứa trẻ lên 2. Sau khi sinh con, vì cuộc sống bí bách, vợ tôi chán nản, bỏ đi. Tôi gửi con cho mẹ rồi đi làm để có tiền nuôi con, nuôi em bệnh.

Mỗi khi lên cơn, anh Tài thường tấn công người khác nên anh Lợi đành phải xích chân. Ảnh: Hà Nguyễn

Sau đó ít lâu, anh Tú cũng phát bệnh lao, phổi không thể lao động. Mới đây, anh bệnh nặng phải vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị.

Anh Tú không có vợ con nên tôi chăm nuôi. Các anh chị khác đã có gia đình nhưng ai cũng khó khăn, không đỡ đần được gì.

Vừa rồi mẹ tôi gặp tai nạn tổn thương cột sống. Bác sĩ chỉ định mổ nhưng gia đình không có tiền nên đành đưa mẹ về nhà. Bây giờ, mẹ chỉ nằm một chỗ, không đi lại được”.

Cạn nước mắt

Từ ngày người thân đồng loạt ngã bệnh, anh Lợi gần như không thể đi làm. Sáng dậy, anh loay hoay chăm mẹ rồi lại nấu cơm cho con và em trai bệnh tật.

Sau đó, anh vào viện thăm nuôi anh trai. Cứ thế, cả ngày dài anh căng mình, vắt kiệt sức lực chăm 4 người đau bệnh. Quá vất vả, anh đánh liều đến gọi người vợ trước đó đã bỏ đi về lại với mình.

Anh Lợi cầm trên tay giấy xác nhận hộ cận nghèo và cho biết gia đình tồn tại nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của địa phương và những người xung quanh. Ảnh: Hà Nguyễn

Thật bất ngờ, khi biết mẹ chồng ngã bệnh, chị đồng ý theo anh trở về. Tại nhà, một tay chị chăm sóc bà Ẩn nằm liệt giường, cậu con trai chậm phát triển. Nhờ vậy, anh Lợi có thêm thời gian chăm em tâm thần, anh trai nằm viện.

Mỗi chiều tối, anh Lợi lại dắt cậu con trai chậm phát triển đi bán vé số dạo để đỡ đần vợ, cũng để vợ có nhiều thời gian chăm sóc mẹ già nằm liệt giường hơn.

Hai cha con anh Lợi rong ruổi khắp các con đường, góc chợ, quán nhậu… cho đến khuya mới trở về nhà. Mỗi tối, anh cho biết, mình chỉ bán được hơn trăm tờ vé số, số tiền lời ít ỏi chẳng đủ để trang trải cho bữa ăn của cả gia đình.

Anh tâm sự: “Đêm nào may mắn, tôi lời chừng 150.000 đồng. Số tiền đó lo cho mấy miệng ăn trong nhà thì làm sao đủ”.

Nhiều hôm nghe mẹ nói thèm ăn miếng thịt gà, nước mắt tôi cứ trào ra. Vì hoàn cảnh tôi bây giờ, mua miếng thịt gà cho mẹ ăn cũng khó khăn, phải bớt đi phần ăn của một người.

Nếu không được hàng xóm, láng giềng, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, tôi không biết phải làm sao.

Ở đây, ai cũng thương gia đình tôi. Không chỉ hỗ trợ gạo, mì gói, nước mắm, nước tương, ai đi chợ cũng mua, gửi cho chúng tôi khúc cá, miếng thịt, bó rau... Nhờ vậy, gia đình mới có miếng ăn qua bữa".

Anh Lợi cho biết, hiện tại, mỗi tháng bà Ẩn được Nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng, con trai và em út anh được nhận 900.000 đồng/người/tháng. Địa phương cũng vận động bà con hỗ trợ tiền đưa anh Tài đi bệnh viện tâm thần điều trị.

"Dù vậy, chúng tôi không đủ tiền để em ở lại bệnh viện nên phải đưa về nhà.

Bây giờ, tôi không dám mơ ước gì nữa, chỉ mong 4 người bệnh đừng bệnh gì thêm. Còn tôi, tôi mong có người thuê đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình được ngày nào hay ngày đó”, anh Lợi nói thêm.

Ông Nguyễn Sỹ Hoài An, Trưởng ban Mặt trận Khu phố 7 (phường Vĩnh Hội, TPHCM) xác nhận, gia đình anh Nguyễn Văn Lợi có hoàn cảnh khó khăn nhất khu phố. Ngoài chị Nga là vợ anh Lợi, những người sống chung nhà đều mang bệnh, không thể lao động.

Bản thân anh Lợi cũng không có việc làm ổn định nên cuộc sống rất chật vật. Gia đình anh có giấy xác nhận hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, gia đình anh được địa phương quan tâm, tìm nhiều biện pháp hỗ trợ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Lợi: Số nhà 262/26 đường Tôn Thất Thuyết, khu phố 7, phường Vĩnh Hội, TPHCM. Số điện thoại: 0903837752 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.300 (anh Nguyễn Văn Lợi) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081