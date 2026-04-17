Cục Tần số vô tuyến điện cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của bạn đọc thông qua FanPage Facebook Cục Tần số vô tuyến điện về hiện tượng can nhiễu ảnh hưởng tới hoạt động của hàng loạt thiết bị khóa thông minh (smartkey) của ô tô, xe máy quanh khu vực số 1 đường Mễ Trì Thượng (phường Từ Liêm, Hà Nội) vào tối ngày 16/4/2026, Cục Tần số vô tuyến điện đã nhanh chóng thu thập thông tin xử lý và đến trước 9h40 sáng ngày 17/4/2026, tình trạng can nhiễu nêu trên đã được Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) xử lý thành công.

Nguyên nhân được xác định là do một quán cafe trong khu vực Mễ Trì Thượng đã sử dụng hệ thống thiết bị nút gọi phục vụ không dây gắn trên các bàn hỗ trợ khách hàng nhưng bị lỗi kỹ thuật nên đã phát tín hiệu trên tần số 433.91 MHz, trùng với tần số hoạt động của thiết bị smartkey, gây nên hiện tượng nhiễu sóng trên.

Hồi tháng 11/2025, người dân khu vực đường Bờ Hồ, Bến Do, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gặp phải hiện tượng khóa thông minh (smartkey) của ô tô, xe máy và cửa cuốn đột ngột không hoạt động.

Các chủ phương tiện cho biết, chỉ cần rời khỏi khu vực khoảng 20 mét, smartkey mới khởi động được bình thường. Sự việc khiến không ít người hoang mang, lo lắng về khả năng bị can thiệp tín hiệu hoặc trộm công nghệ cao.

Thiết bị báo rung không dây TRND16, được dùng để gọi đồ uống trong một quán cà phê khu vực Bờ Hồ, Bến Do, Quảng Ninh gây can nhiễu.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến hiện trường đo kiểm tín hiệu vào ngày 12/11/2025.

Kết quả phân tích cho thấy, nguồn nhiễu phát ra từ một thiết bị báo rung không dây TRND16, được dùng để gọi đồ uống trong một quán cà phê khu vực Bờ Hồ, Bến Do.

Thiết bị này không có tem hợp quy và bị lỗi kỹ thuật, khiến nó phát tín hiệu liên tục trong dải tần 433,05 – 434,79 MHz (dải tần được miễn cấp phép sử dụng cho các thiết bị điều khiển từ xa như smartkey, theo quy định của Thông tư 08/2021/TT-BTTTT).

Sau khi xác định nguyên nhân và ngắt nguồn nhiễu, toàn bộ smartkey của ô tô, xe máy và cửa cuốn trong khu vực này đã hoạt động bình thường trở lại.

Hồi tháng 8/2025, người dân sống và làm việc tại khu vực xung quanh các số nhà 253, 255, 269 Kim Mã (Hà Nội) cũng đã gặp phải một hiện tượng các xe máy sử dụng smartkey không thể khởi động.

Nhận được phản ánh của người dân qua Fanpage, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục Tần số vô tuyến điện đã nhanh chóng vào cuộc. Sau khi tiến hành đo kiểm, lực lượng chức năng đã xác định "thủ phạm" gây nhiễu là thiết bị quét mã QR để so sánh kết quả Vietlott.

Ngay sau khi thiết bị này được xử lý, khóa thông minh của tất cả các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại, chấm dứt sự bất tiện và lo lắng của người dân.