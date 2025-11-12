Thiết bị báo rung không dây TRND16 gây can nhiễu.

Đầu tháng 11/2025, người dân khu vực đường Bờ Hồ, Bến Do, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gặp phải hiện tượng khóa thông minh (smartkey) của ô tô, xe máy và cửa cuốn đột ngột không hoạt động.

Các chủ phương tiện cho biết, chỉ cần rời khỏi khu vực khoảng 20 mét, smartkey mới khởi động được bình thường. Sự việc khiến không ít người hoang mang, lo lắng về khả năng bị can thiệp tín hiệu hoặc trộm công nghệ cao.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến hiện trường đo kiểm tín hiệu vào ngày 12/11/2025.

Kết quả phân tích cho thấy, nguồn nhiễu phát ra từ một thiết bị báo rung không dây TRND16, được dùng để gọi đồ uống trong một quán cà phê khu vực Bờ Hồ, Bến Do.

Thiết bị này không có tem hợp quy và bị lỗi kỹ thuật, khiến nó phát tín hiệu liên tục trong dải tần 433,05 – 434,79 MHz (dải tần được miễn cấp phép sử dụng cho các thiết bị điều khiển từ xa như smartkey, theo quy định của Thông tư 08/2021/TT-BTTTT).

Sau khi xác định nguyên nhân và ngắt nguồn nhiễu, toàn bộ smartkey của ô tô, xe máy và cửa cuốn trong khu vực này đã hoạt động bình thường trở lại.

Hồi tháng 8/2025, người dân sống và làm việc tại khu vực xung quanh các số nhà 253, 255, 269 Kim Mã (Hà Nội) cũng đã gặp phải một hiện tượng các xe máy sử dụng smartkey không thể khởi động.

Nhận được phản ánh của người dân qua Fanpage, Trung tâm Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục Tần số vô tuyến điện đã nhanh chóng vào cuộc. Sau khi tiến hành đo kiểm, lực lượng chức năng đã xác định "thủ phạm" gây nhiễu là thiết bị quét mã QR để so sánh kết quả Vietlott.

Ngay sau khi thiết bị này được xử lý, khóa thông minh của tất cả các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại, chấm dứt sự bất tiện và lo lắng của người dân.

Nguyên nhân chủ yếu của sự việc là do các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện khi hoạt động không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng hoặc bị sự cố kỹ thuật gây ra.

Tháng 5/2025, Cục Tần số vô tuyến điện đã phát hiện nhiều trường hợp can nhiễu từ bộ đổi nguồn modem truyền hình cáp, gây ảnh hưởng tới việc vận hành smartkey của ô tô, xe máy tại TPHCM.

Đại diện Cục Tần số vô tuyến điện chia sẻ, ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II đã thành lập đoàn xử lý can nhiễu, tiếp cận hiện trường, khảo sát và thu đo. Qua quá trình phân tích, đánh giá bằng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân đó là bộ đổi nguồn AC/DC (adapter) dùng để cấp nguồn cho modem truyền hình cáp và Internet của một hộ dân bị lỗi gây ra.

Do adapter bị lỗi, bức xạ ra tín hiệu trên dải tần từ khoảng 10kHz-1000kHz, lan truyền theo đường cáp đồng trục và bức xạ ra ngoài không gian, gây hiện tượng can nhiễu trên tần số 125 kHz bộ phận thu phát của ô tô, xe máy.

Theo trình bày của chủ sở hữu, khi adapter cũ bị hư, họ đã tự mua một adapter khác không rõ nguồn gốc để thay thế. Sau khi được nghe giải thích, người dân đã phối hợp bàn giao thiết bị này cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Từ những vụ việc này, Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo các tổ chức và cá nhân chỉ nên mua và sử dụng các thiết bị phát sóng có nguồn gốc rõ ràng, được chứng nhận hợp quy, có tem hợp quy dán theo quy định.

Những thiết bị trôi nổi, nhập lậu, không kiểm định kỹ thuật có thể gây nhiễu tần số vô tuyến điện, ảnh hưởng đến thiết bị điều khiển, an ninh, và hệ thống liên lạc dân dụng.

Khi phát hiện smartkey bị nhiễu hoặc mất tín hiệu bất thường, người dân có thể phản ánh qua hotline: 0862.92.92.92 hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tại địa phương.