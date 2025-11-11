Buổi lễ ra mắt là cột mốc quan trọng của hãng sau 25 năm phát triển tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình trong vai trò đơn vị liên doanh với ViPlus Dairy (Australia), đồng sáng lập và phát triển thương hiệu dinh dưỡng quốc tế.

Sự kiện có sự tham dự của bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Chris Moley - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; ông Michael M Baird - Giám đốc Đầu tư Cấp cao Đông Nam Á của Cơ quan Đầu tư Bang Victoria. Về phía Việt Nam có sự tham gia của ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ ngoại giao.

Bên cạnh đó, chương trình quy tụ hàng trăm khách mời, trong đó có doanh nhân Lâm Thành Kim, diễn viên Hồ Bích Trâm, diễn viên Phương Trinh Jolie, ca sĩ Hạnh Sino và gia đình Lucie Nguyễn - Tuấn Dương.

Sự kiện ra mắt GippsNature và Nutifood Australia

Hai dòng sản phẩm mới từ liên doanh Việt - Úc

GippsNature được phát triển dựa trên triết lý dinh dưỡng “thuận tự nhiên”, là sự kết hợp giữa nguồn nguyên liệu hữu cơ và nền tảng nghiên cứu khoa học hiện đại, đáp ứng xu hướng tiêu dùng về sức khỏe, an toàn và chất lượng. GippsNature được định vị là thương hiệu dinh dưỡng cao cấp toàn cầu dành cho mọi nhóm tuổi, với danh mục các sản phẩm được thiết kế riêng biệt để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển: từ trẻ nhỏ, người trưởng thành đến cả người cao tuổi.

Sự ra mắt của GippsNature Organic A2 tại thị trường Việt Nam mở đầu cho hành trình đưa các sản phẩm của thương hiệu đến với người tiêu dùng toàn cầu.

Các sản phẩm của GippsNature kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng từ thiên nhiên và nền tảng khoa học hiện đại

GippsNature Organic A2 được phát triển từ nguồn đạm A2 hữu cơ quý hiếm, khai thác ở vùng Gippsland được mệnh danh là “thủ phủ bò sữa” của Úc. Sản phẩm đạt chứng nhận ACO (Australian Certified Organic) - chứng nhận hữu cơ uy tín toàn cầu, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn hữu cơ, giữ nguyên sự tinh khiết từ nguồn nước, đồng cỏ đến quy trình sản xuất và bảo quản sữa.

Chia sẻ tại sự kiện, doanh nhân Lâm Thành Kim - Đại sứ Sản phẩm GippsNature Organic A2, bày tỏ sự tin tưởng: “Tôi rất may mắn được đồng hành cùng Nutifood trong Buổi ký kết liên doanh chiến lược tại Úc. Tôi càng bị thu hút bởi sự tận tâm và chuẩn mực trong từng chi tiết, từ nguồn sữa hữu cơ A2 được tuyển chọn khắt khe tại vùng Gippsland, đạt chứng nhận hữu cơ Úc danh giá (ACO) cho đến triết lý dinh dưỡng ‘thuận tự nhiên’ mà Nutifood và ViPlus cùng hướng tới.”

Đại sứ thương hiệu Lâm Thành Kim ấn tượng với triết lý dinh dưỡng “thuận tự nhiên” của GippsNature tại sự kiện

Cũng trong sự kiện, Nutifood giới thiệu dòng sản phẩm Nutifood Australia GrowPLUS+ A2, kế thừa nền tảng công thức khoa học vượt trội của GrowPlus+ nhưng được sản xuất và kiểm soát theo tiêu chuẩn Úc, chọn lọc nguồn đạm quý A2 thuần chủng cùng mật ong Manuka quý hiếm đặc trưng của Australia.

Cả hai sản phẩm đều được nghiên cứu, phát triển và kiểm định chất lượng bởi đội ngũ chuyên gia của Nutifood và ViPlus Dairy, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong từng khâu: nghiên cứu, sản xuất và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Tầm nhìn mang chuẩn dinh dưỡng Gippsland, phục vụ người dùng mọi lứa tuổi

Gippsland (bang Victoria, Australia) là vùng nguyên liệu chính, tạo nên các sản phẩm chuẩn quốc tế của GippsNature và Nutifood Australia. Với triết lý dinh dưỡng "thuận tự nhiên", bò sữa nơi đây được chăn thả trên những đồng cỏ tươi tốt nhờ khí hậu ôn hòa quanh năm, lượng mưa thuộc hàng cao nhất cả nước và không khí trong lành từ đại dương bao quanh.

Nhằm giúp người dùng Việt Nam cảm nhận rõ nét hơn về vùng nguyên liệu Gippsland, sự kiện đã đầu tư khu vực trải nghiệm thực tế ảo (Immersive Room), tái hiện lại không khí trong lành, thảm cỏ xanh mướt và nguồn nước tinh khiết của vùng đất lý tưởng cho chăn nuôi bò sữa hữu cơ này.

Khu vực trải nghiệm thực tế ảo (Immersive Room) cho phép người tham quan khám phá các cánh đồng ở GippsNature - vùng nguyên liệu của GippsNature

Khách tham quan sẽ được được khám phá vùng nguyên liệu của GippsNature qua nhiều giai đoạn: từ cảm nhận nhiệt độ, độ ẩm và cảnh sắc trù phú tại Gippsland, đến chiêm ngưỡng "những cô bò hạnh phúc" - giống bò A2 thuần chủng được chăn thả tự do, không sử dụng hormone tăng trưởng. Việc trải nghiệm phòng tương tác ảo cho phép người tiêu dùng cảm nhận sâu sắc triết lý "thuận tự nhiên" của thương hiệu mà không cần đến tận nước Úc xa xôi. Đây là lời cam kết mạnh mẽ về nguồn gốc, chất lượng chuẩn quốc tế của sản phẩm.

Có mặt tại sự kiện với vai trò Gia đình Đại sứ Sức khỏe Nutifood Lucie Nguyễn - Tuấn Dương chia sẻ sự hào hứng: “Gia đình chúng tôi tin rằng, đây là cơ hội để góp phần lan tỏa lối sống tích cực hướng đến một thế hệ khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc hơn. Chúng tôi thật sự tự hào khi được đồng hành trong hành trình đó, là một phần của ‘Gia đình Đại sứ Sức khỏe’ Nutifood, và mong muốn lan tỏa tinh thần sống lành mạnh để mỗi gia đình Việt có thể lựa chọn điều tốt nhất cho sức khỏe của mình mỗi ngày.”

Đại sứ Sức khỏe Nutifood Lucie Nguyễn - Tuấn Dương chia sẻ mong muốn lan tỏa tinh thần sống lành mạnh đến mỗi gia đình Việt

Thông qua sự kiện ra mắt thương hiệu GippsNature, Nutifood tiếp tục khẳng định tầm nhìn “nâng chuẩn dinh dưỡng” không chỉ bằng nội lực nghiên cứu và sản xuất, sự thấu hiểu nhu cầu người dùng bản địa, mà còn thông qua những hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế uy tín. Với sự đồng hành của các đại sứ có sức ảnh hưởng, thương hiệu lan tỏa giá trị sống lành mạnh, bền vững và thể hiện vai trò tiên phong trong việc mang đến các tiêu chuẩn dinh dưỡng quốc tế tại thị trường sữa Việt Nam.

