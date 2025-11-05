Việc bổ sung đủ lượng magie và canxi mỗi ngày thông qua thực phẩm không hề khó. Một số loại thực phẩm chứa cả hai khoáng chất này, giúp bạn nhận được “hai trong một” lợi ích dinh dưỡng. Trong đó có trái cây kiwi với phần ruột màu xanh hoặc vàng, hạt nhỏ ăn được.

Mỗi quả kiwi nhỏ vừa lòng bàn tay chứa khoảng 26mg canxi và 12mg magie, cùng với 145mg kali tốt cho tim mạch và 2,25g chất xơ. Ngoài ra, kiwi còn cung cấp 56mg vitamin C - con số không hề nhỏ và chỉ chứa khoảng 48 calo.

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, kiwi có thể cải thiện hệ tim mạch và giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Kiwi có nhiều tác dụng với tim mạch. Ảnh: Healthygreenkitchen

Ảnh hưởng lớn đến tim mạch

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Blood Pressure đã theo dõi những người có chỉ số huyết áp hơi cao, chia họ thành 2 nhóm: một nhóm ăn 3 quả kiwi mỗi ngày trong 8 tuần, nhóm còn lại ăn một quả táo mỗi ngày. Kết quả cho thấy nhóm ăn kiwi có huyết áp tâm thu giảm trung bình 3,6 mmHg và huyết áp tâm trương giảm 1,9 mmHg.

Trong một thử nghiệm khác đăng trên tạp chí Nutrients, các tác giả yêu cầu người tham gia ăn 2 quả kiwi vào bữa sáng mỗi ngày trong 7 tuần. Kết thúc thử nghiệm, nhóm ăn kiwi có huyết áp tâm thu thấp hơn trung bình 2,7 mmHg so với nhóm không ăn.

Một số dưỡng chất trong kiwi có thể là yếu tố gây ra tác động này. Chẳng hạn, chất xơ thực vật đã được chứng minh giúp giảm huyết áp cao bằng cách giãn thành mạch, cải thiện sức khỏe đường ruột, hỗ trợ hoạt động insulin. Kali cũng là khoáng chất có tác dụng giảm huyết áp vì giúp loại bỏ natri dư thừa ra khỏi cơ thể - yếu tố gây tăng huyết áp nếu tích tụ quá nhiều.

Các tác dụng khác

Một đánh giá tổng quan đăng trên Cureus cho rằng thiếu magiê có thể liên quan đến các vấn đề tim mạch và bổ sung magie có khả năng là một phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh tim. Trong một podcast, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Julia Zumpano nhận định rằng thiếu canxi cũng là yếu tố nguy cơ của huyết áp cao. Thực tế, tăng huyết áp là một biểu hiện của thiếu hụt canxi, theo bác sĩ tim mạch Martha Gulati.

Ngay cả khi bạn không lo lắng về huyết áp, việc bổ sung kiwi vào thực đơn hằng ngày vẫn mang lại lợi ích rõ rệt, đặc biệt nếu bạn muốn tăng sức đề kháng. Đây là một loại thực phẩm hoặc món ăn nhẹ giúp ngăn ngừa bệnh tật nhờ chứa chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C. Chuyên gia dinh dưỡng Gillian Cuthbertson giải thích: “Ăn những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như kiwi có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh, bao gồm ung thư và bệnh tim mạch”.