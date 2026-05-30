Giải bài toán năng lượng bằng ánh sáng

Nvidia cam kết đầu tư ít nhất 6,5 tỷ USD vào các công ty phát triển công nghệ photonics (quang tử - công nghệ sử dụng ánh sáng để truyền dẫn dữ liệu) trong ba tháng qua.

Đây được xem là nỗ lực tăng tốc của gã khổng lồ đồ họa nhằm giải quyết một trong những điểm nghẽn lớn nhất đối với tiến trình triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) trên quy mô toàn cầu.

Công nghệ quang tử có thể giải quyết bài toán tiêu thụ năng lượng và nghẽn băng thông trong hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Shutterstock

Hiện tại, việc truyền dữ liệu bằng dòng điện truyền thống đang tiêu thụ lượng điện năng quá lớn, trở thành rào cản ngăn chặn sự mở rộng của các mô hình AI.

Công nghệ quang tử nổi lên như một giải pháp thay thế hiệu quả hơn nhờ khả năng truyền tải thông tin bằng ánh sáng giữa các GPU, bộ nhớ, chip mạng, máy chủ và các trung tâm dữ liệu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu điện qua dây đồng.

Tính từ đầu tháng 3, Nvidia đã công bố các khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD vào Lumentum, Coherent và Marvell - những doanh nghiệp đang đi đầu trong việc phát triển công nghệ này.

Bên cạnh đó, ông lớn bán dẫn cũng rót 500 triệu USD vào Corning để phát triển các giải pháp kết nối quang học tiên tiến, đồng thời tham gia vào vòng gọi vốn Series E trị giá 500 triệu USD của công ty khởi nghiệp quang học Ayar Labs.

Theo giới phân tích, việc đầu tư giúp Nvidia mở rộng cơ sở hạ tầng AI mà không phải gánh chịu chi phí năng lượng quá cao từ cáp đồng, đồng thời ngăn chặn nguy cơ chạm ngưỡng giới hạn về hiệu suất.

Định hình lại chuỗi cung ứng hạ tầng AI

Dù cáp đồng vẫn là tiêu chuẩn kết nối chính hiện nay nhờ chi phí thấp và độ tin cậy cao, công nghệ quang tử được dự báo sẽ chiếm ưu thế lớn trong tương lai.

Lộ trình phát triển các giải pháp dạng tủ rack thế hệ mới của Nvidia đòi hỏi lượng kết nối quang học ngày càng lớn để xử lý lượng băng thông tăng theo cấp số nhân của các mô hình AI mới.

Nvidia thực tế đã đưa một số công nghệ quang tử vào danh mục giải pháp mạng của mình, cho phép các nhà máy AI kết nối hàng triệu GPU giữa các địa điểm trong khi giảm mạnh chi phí vận hành.

CEO Jensen Huang cho biết công ty đang bắt đầu mở rộng quy mô công nghệ silicon photonics (quang tử silicon) và tích hợp chúng vào công nghệ kết nối trực tiếp giữa các GPU với nhau.

Do nhu cầu về năng lực sản xuất quang tử silicon vượt xa khả năng hiện tại của thế giới, Nvidia đang tích cực hợp tác với chuỗi cung ứng để xây dựng năng lực sản xuất trước làn sóng bùng nổ sắp tới.

Làn sóng dịch chuyển dòng vốn sang công nghệ quang tử không chỉ có sự tham gia của Nvidia. Đối thủ AMD cũng đồng hành trong vòng gọi vốn của Ayar Labs, mua lại công ty khởi nghiệp Enosemi, đồng thời đầu tư vào Teramount và Celestial AI.

Trong khi đó, các nhánh đầu tư mạo hiểm của Alphabet và Microsoft cũng đã tài trợ 80 triệu USD cho vòng Series C của công ty nEye vào tháng 4.

Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ quang tử trên quy mô lớn vẫn đối mặt với những thách thức kỹ thuật phức tạp. Dù nền tảng lý thuyết rất vững chắc, bài toán sản xuất hàng loạt lại là một trở ngại lớn.

Hiệu suất chế tạo các cụm quang học đóng gói chung vẫn là một thách thức do quy trình căn chỉnh chính xác giữa các thành phần quang học và silicon yêu cầu dung sai cực kỳ nghiêm ngặt.

Nếu xảy ra lỗi trong quá trình đóng gói, toàn bộ cụm lắp ráp hầu như không thể sửa chữa lại. Do đó, quá trình chuyển dịch này dù đang diễn ra mạnh mẽ nhưng vẫn ở giai đoạn đầu, và thị trường kỳ vọng sẽ chứng kiến sự áp dụng đại trà trên quy mô lớn từ năm 2028 trở đi.

(Theo CNBC)