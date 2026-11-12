Jensen Huang không chỉ là nhà sáng lập, CEO mà còn được xem là linh hồn của Nvidia. Công ty chip AI giá trị hàng đầu thế giới này sẽ ra sao nếu thiếu ông?

Trước những thông tin gây tranh cãi liên quan đến đời tư và cuộc điều tra về nguy cơ tình báo nước ngoài, vai trò quá lớn của ông đang đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: Nvidia sẽ ra sao nếu một ngày không còn Jensen Huang?

CEO Nvidia Jensen Huang có mối quan hệ tình cảm thân thiết với Alice Huang, một nữ lãnh đạo công nghệ bị cáo buộc hoạt động gián điệp. Ảnh: TVBS news

Jensen Huang, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia, nổi tiếng với chiếc áo khoác da đen đặc trưng và thói quen ký tặng người hâm mộ tại các sự kiện công nghệ.

Trong nhiều năm, ông đã trở thành gương mặt gần như không thể tách rời khỏi nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, khi một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác minh liệu Huang có trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không, quyền kiểm soát tập trung vào một cá nhân tại Nvidia bắt đầu khiến giới đầu tư lo ngại. Nếu cần thiết phải thay thế CEO quyền lực này, liệu công ty có tìm được người đủ khả năng tiếp quản?

Cuộc điều tra diễn ra sau khi tờ New York Times đưa tin vào cuối tuần trước rằng Huang có mối quan hệ tình cảm thân thiết với Alice Huang, một nữ lãnh đạo công nghệ bị cáo buộc hoạt động gián điệp.

Hiện chưa rõ hai người quen nhau từ khi nào. Tuy nhiên, họ từng xuất hiện cùng nhau trong một bức ảnh chụp năm 2024. Alice Huang là lãnh đạo tại Megaspeed, một công ty điện toán đám mây có trụ sở ở Singapore.

Hôm Chủ nhật, hội đồng quản trị Nvidia tuyên bố không có cơ sở để tin rằng bí mật của công ty hoặc thông tin mật cấp nhà nước đã bị xâm phạm.

Dù vậy, trước những thông tin được công bố, hội đồng quyết định tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Một số lãnh đạo các ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát cũng yêu cầu Jensen Huang tham gia buổi làm việc để giải trình về mối quan hệ với người phụ nữ này.

Trong thời gian điều tra, Huang vẫn tiếp tục giữ chức CEO. Tuy nhiên, nếu hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm ông hoặc bản thân ông chủ động từ chức, Nvidia có thể phải đối mặt với một trong những thách thức lãnh đạo lớn nhất lịch sử công ty.

Theo Dan Ives, đối tác kiêm giám đốc điều hành cấp cao tại ngân hàng đầu tư Yorkville Ives & Co. ở New York, gần như không thể tìm được người thay thế tương xứng với Huang.

"Theo quan điểm của tôi, Jensen là người độc nhất vô nhị. Nvidia có được vị thế ngày hôm nay là nhờ Jensen", Ives nhận định.

Jensen Huang – "ông vua công nghệ" đứng sau đế chế Nvidia

Nvidia được thành lập năm 1993 với định hướng ban đầu là sản xuất card đồ họa. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là Huang, sớm nhận ra bộ xử lý đồ họa (GPU) có thể đảm nhiệm nhiều công việc hơn là phục vụ trò chơi điện tử.

Đầu những năm 2010, Nvidia bắt đầu chuyển hướng sang phát triển chip cho các hệ thống siêu máy tính, đặt cược vào tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) khi thị trường này vẫn chưa thực sự bùng nổ.

Một trong những bước ngoặt quan trọng là mối quan hệ hợp tác sớm với OpenAI.

Quan hệ này dần phát triển thành sự gắn kết lâu dài với nhà phát triển ChatGPT, vốn vẫn sử dụng chip Nvidia để vận hành các công nghệ AI.

Amazon, Meta, Google cùng hàng loạt doanh nghiệp đang phát triển công cụ AI cũng phụ thuộc vào phần cứng của hãng.

Với giá trị vốn hóa khoảng 4.500 tỷ USD, Nvidia hiện là công ty có giá trị lớn thứ hai thế giới và giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hệ sinh thái AI.

Đứng đầu đế chế công nghệ khổng lồ này, Jensen Huang dần trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng giống ngôi sao giải trí.

Ông thường xuyên ký tặng người hâm mộ trong các sự kiện công khai. Đầu năm nay, một chiếc áo khoác da mang dấu ấn của ông được bán đấu giá với mức giá hơn 1 triệu USD.

"Ông ấy đã đạt đến vị thế giống như một vị vua trong ngành công nghệ. Mọi người đều lắng nghe những gì Jensen nói", Bob O'Donnell, Chủ tịch kiêm chuyên gia phân tích trưởng tại Technalysis Research, nhận xét.

Ảnh hưởng của Huang không chỉ giới hạn trong Nvidia. Ông tích cực thúc đẩy sự phát triển của hạ tầng AI, đồng thời hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp như CoreWeave, công ty điện toán đám mây và Anthropic, nhà phát triển chatbot Claude.

Huang cũng nhiều lần bác bỏ lo ngại về bong bóng AI, phản đối những cảnh báo cho rằng công nghệ này có thể đe dọa sự tồn tại của nhân loại. Ông đồng thời xây dựng mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Ives, nếu Huang buộc phải rời khỏi vị trí hiện tại, ngành công nghệ sẽ mất đi một trong những tiếng nói có ảnh hưởng lớn nhất trong việc thúc đẩy đầu tư và phát triển AI.

Một yếu tố khác khiến vị trí của Huang trở nên đặc biệt là cách ông tổ chức bộ máy quản trị Nvidia. Thay vì xây dựng hệ thống phân cấp nhiều tầng như các tập đoàn lớn khác, Huang duy trì mô hình quản lý tương đối phẳng, trong đó nhiều nhân viên báo cáo trực tiếp cho CEO.

Trong một chương trình podcast đầu năm nay, ông tiết lộ có tới 60 người trực tiếp báo cáo công việc cho mình.

Trang web của Nvidia hiện chỉ liệt kê một số ít lãnh đạo cấp cao bên cạnh Huang. Hai người con của ông cũng làm việc tại công ty: con trai Spencer giữ chức giám đốc sản phẩm trong lĩnh vực robot, còn con gái Madison là giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm.

Nvidia không có người kế nhiệm rõ ràng, nhưng không thể thiếu một đội ngũ lãnh đạo

Việc Huang nắm quyền điều hành Nvidia trong thời gian dài khiến công ty gần như không có một ứng viên kế nhiệm nổi bật trong mắt giới phân tích.

"Không có một, hai hay thậm chí ba người có thể thay thế Jensen. Đây là điều đáng sợ đối với các nhà đầu tư, đặc biệt trong thời điểm công ty đang phải đối mặt với một cú sốc về hình ảnh như hiện nay", Ives nói.

Nvidia hiện không có người xứng tầm thay thế vị trí của Jensen Huang. Ảnh: ABC News

Ông lo ngại Nvidia có thể không bao giờ phục hồi hoàn toàn nếu mất đi Huang, bởi vai trò của nhà sáng lập này gắn chặt với quá trình phát triển và thành công của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, không phải tất cả chuyên gia đều cho rằng Nvidia sẽ rơi vào khủng hoảng nếu CEO hiện tại rời đi.

O'Donnell cho rằng một tập đoàn có quy mô như Nvidia không thể được xây dựng bởi một cá nhân duy nhất. Đằng sau Huang là đội ngũ đông đảo gồm những chuyên gia giàu kinh nghiệm, có năng lực và hiểu rõ hoạt động của doanh nghiệp.

Dù thừa nhận sự ra đi của Huang sẽ là tổn thất rất lớn, ông cho rằng Nvidia đã có sẵn lộ trình phát triển công nghệ cho nhiều năm tới.

Điều này sẽ giúp người kế nhiệm dễ dàng tiếp quản và duy trì định hướng kinh doanh.

O'Donnell dự báo Nvidia vẫn có khả năng giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành chip ít nhất trong tương lai gần.

Theo ông, ngay cả khi xảy ra thay đổi ở vị trí cao nhất, điều đó cũng chưa chắc làm đảo lộn vị thế của công ty trên thị trường.

Hơn nữa, khi hội đồng quản trị đã tuyên bố vẫn đặt niềm tin vào Huang, O'Donnell không kỳ vọng các thành viên sẽ tìm cách loại bỏ ông khỏi vị trí CEO.

Dẫu vậy, ngay cả khi tiếp tục điều hành Nvidia, Huang có thể sẽ phải chia sẻ nhiều quyền lực và vai trò đại diện hơn với các lãnh đạo cấp cao khác.

Những nhân vật này có khả năng xuất hiện thường xuyên hơn trong các hoạt động truyền thông, đàm phán và xây dựng quan hệ đối tác.

"Rất khó thay thế một nhân vật mang tính biểu tượng, người có khả năng khiến cả căn phòng trở nên sôi động", O'Donnell nhận xét.

Tuy nhiên, ông cho rằng hội đồng quản trị cần có những điều chỉnh phù hợp để khôi phục niềm tin của nhân viên, đối tác và nhà đầu tư.

Vấn đề đặt ra với Nvidia vì thế không đơn thuần là tìm một CEO mới nếu Huang rời đi. Thách thức lớn hơn là giảm sự phụ thuộc vào một cá nhân mà không làm suy yếu văn hóa, chiến lược và lợi thế cạnh tranh đã đưa công ty lên đỉnh cao ngành AI.

Nvidia có thể tiếp tục tồn tại mà không có Jensen Huang, nhưng duy trì sức ảnh hưởng và tốc độ phát triển như hiện nay là câu chuyện hoàn toàn khác.

(Theo CBC, The Guardian)