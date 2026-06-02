Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành công nghệ toàn cầu, bài phát biểu khai mạc của CEO Nvidia Jensen Huang tại sự kiện GTC Taipei 2026 đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới công nghệ và đầu tư.

Không chỉ giới thiệu các sản phẩm mới, Huang còn phác họa một tương lai nơi AI không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần mà trở thành lực lượng lao động kỹ thuật số có khả năng tự suy nghĩ, tự hành động và tạo ra giá trị kinh tế thực tế.

Từ mối quan hệ hợp tác chiến lược với Microsoft cho đến những nền tảng phần cứng AI thế hệ mới, bài phát biểu của người đứng đầu Nvidia đã đưa ra nhiều tín hiệu cho thấy cuộc đua AI đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.

Hợp tác chiến lược giữa Nvidia và Microsoft

Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện là việc Nvidia công bố quan hệ hợp tác sâu rộng với Microsoft nhằm phát triển thế hệ máy tính cá nhân tiếp theo.

Trung tâm của chiến lược này là RTX Spark Superchip – bộ xử lý mới nhất của Nvidia được xây dựng trên kiến trúc Blackwell.

Con chip này được thiết kế để vận hành một phiên bản Windows có khả năng hỗ trợ các tác nhân AI (AI Agents), tức những hệ thống có thể tự động thực hiện nhiệm vụ thay cho người dùng thay vì chỉ phản hồi các câu lệnh đơn giản.

Theo tầm nhìn của Jensen Huang, chiếc PC tương lai sẽ không còn là công cụ thụ động chờ người dùng thao tác.

Thay vào đó, AI sẽ chủ động xử lý công việc, lên kế hoạch, tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu và thực hiện nhiều tác vụ phức tạp một cách tự động.

Sự hợp tác giữa Nvidia và Microsoft cũng mang ý nghĩa chiến lược lớn đối với thị trường máy tính cá nhân. Trong nhiều thập kỷ, hệ sinh thái Windows gần như phụ thuộc vào các bộ xử lý của Intel và AMD.

Tuy nhiên, việc Nvidia tham gia sâu vào lĩnh vực CPU và nền tảng PC AI có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cán cân quyền lực.

Không chỉ Intel và AMD chịu áp lực, Apple cũng có thể đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong phân khúc laptop sử dụng kiến trúc ARM, vốn đang là lợi thế lớn của dòng chip Apple Silicon.

Kỷ nguyên Agentic AI chính thức bắt đầu

Một chủ đề xuyên suốt bài phát biểu của Jensen Huang là khái niệm Agentic AI – thế hệ AI có khả năng tự suy luận, lập kế hoạch và thực hiện công việc thay mặt con người.

Nếu chatbot AI hiện nay chủ yếu trả lời câu hỏi hoặc tạo nội dung theo yêu cầu, Agentic AI được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn rất nhiều.

Các hệ thống này có thể hiểu mục tiêu của người dùng, chia nhỏ công việc thành nhiều bước và tự động hoàn thành quy trình từ đầu đến cuối.

Huang cho rằng công nghệ đã đạt đến điểm bùng nổ, nơi AI không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ mà trở thành “đồng nghiệp kỹ thuật số” thực sự.

Điều đáng chú ý là Nvidia đang tích hợp Agentic AI vào gần như toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm mới. Từ RTX Spark Superchip cho máy tính cá nhân cho tới các nền tảng trung tâm dữ liệu quy mô lớn, mọi sản phẩm đều được thiết kế để phục vụ thế hệ AI tự chủ này.

Đây được xem là bước chuyển tiếp quan trọng từ thời kỳ AI tạo sinh (Generative AI) sang thời kỳ AI hành động (Action AI), nơi giá trị thực sự không nằm ở khả năng tạo văn bản hay hình ảnh mà ở việc hoàn thành công việc thực tế.

AI bắt đầu mang lại lợi nhuận thực tế

Một trong những thông điệp mang tính kinh tế đáng chú ý nhất từ Jensen Huang là AI đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và bắt đầu tạo ra lợi nhuận rõ ràng cho doanh nghiệp.

Theo ông, những công ty biết tận dụng AI, đặc biệt là các hệ thống Agentic AI, đang ghi nhận hiệu quả vận hành cao hơn đáng kể.

Thay vì chỉ tiết kiệm thời gian, AI hiện có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động tạo doanh thu, tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao năng suất lao động.

Huang nhấn mạnh rằng AI đang dần trở thành một loại cơ sở hạ tầng kinh tế mới, tương tự như điện, Internet hay điện toán đám mây trong các giai đoạn trước.

Đáng chú ý, ông cho biết các khoản đầu tư vào AI hiện có thể tạo ra mức lợi nhuận gấp khoảng ba lần giá trị bỏ ra nếu được triển khai đúng cách.

Đây là lý do khiến các tập đoàn lớn trên toàn cầu đang đổ hàng trăm tỷ USD vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển năng lực AI.

Vera: CPU đầu tiên được tạo ra cho AI

Bên cạnh RTX Spark, Nvidia còn giới thiệu Vera – kiến trúc CPU hoàn toàn mới với một mục tiêu rất khác biệt: phục vụ AI thay vì phục vụ người dùng cuối.

Trong lịch sử ngành máy tính, hầu hết CPU đều được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động của con người như duyệt web, chơi game, chỉnh sửa hình ảnh hay làm việc văn phòng.

Tuy nhiên, Vera được tạo ra cho một thế giới nơi phần lớn tác vụ được thực hiện bởi các tác nhân AI.

Con chip sử dụng lõi xử lý Olympus do Nvidia tự phát triển, sở hữu 88 nhân hiệu năng cao.

Ngoài ra, Vera còn được trang bị công nghệ Spatial Multithreading cùng hệ thống bộ nhớ LPDDR5X có băng thông lên tới 1,2 TB/giây.

Những thông số này cho thấy Nvidia không chỉ muốn tạo ra CPU mạnh hơn mà đang xây dựng một nền tảng điện toán hoàn toàn mới, nơi AI trở thành “người dùng chính” của hệ thống máy tính.

Hạ tầng siêu máy tính thế hệ mới "Vera Rubin"

Từ góc độ dài hạn, công bố quan trọng nhất của Nvidia có lẽ là Vera Rubin, nền tảng hạ tầng AI thế hệ kế tiếp được thiết kế để thay thế Blackwell.

Khác với các sản phẩm hướng tới người dùng cá nhân, Vera Rubin được xây dựng dành cho các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp lớn và những trung tâm dữ liệu quy mô khổng lồ.

Theo Nvidia, đây là nền tảng điện toán AI đầu tiên của hãng được phát triển hoàn toàn xoay quanh Agentic AI.

Hệ thống có khả năng đáp ứng nhu cầu xử lý ngày càng tăng của các mô hình AI thế hệ mới, vốn đòi hỏi lượng tính toán, băng thông mạng và năng lượng khổng lồ.

Điều đáng chú ý là Vera Rubin đã bước vào giai đoạn sản xuất đầy đủ. Một số tên tuổi lớn trong ngành AI như Anthropic, OpenAI và SpaceX được cho là nằm trong nhóm khách hàng đầu tiên triển khai nền tảng này.

Nhìn tổng thể, bài phát biểu tại GTC Taipei 2026 cho thấy Nvidia không còn đơn thuần là nhà sản xuất chip đồ họa.

Công ty đang định vị mình là kiến trúc sư của hạ tầng AI toàn cầu, từ máy tính cá nhân, CPU chuyên dụng, trung tâm dữ liệu cho đến các hệ thống AI tự hành.

(Theo NDTV, Yahoo Finance, Wccftech)