Vợ chồng tôi năm nay gần 70 tuổi. Khi còn trẻ, chúng tôi dành phần lớn thời gian cho công việc, chăm lo 3 người con ăn học, dựng vợ gả chồng cho chúng. Sau khi nghỉ hưu, chúng tôi chuyển về sống trong khu nhà vườn rộng gần 2.000m2 ở ngoại ô. Trong vườn có ao cá, cây ăn quả, khu trồng rau và một khoảng sân lớn để đón các cháu nội, ngoại về chạy nhảy.

Chúng tôi có lương hưu cao nên không cần con cái chu cấp. Thậm chí, ngày lễ, Tết, sinh nhật, chúng tôi còn cho con, cháu các món quà giá trị. Khi các con mua nhà, mua xe, vợ chồng tôi không ngần ngại hỗ trợ. May mắn, các con đều ngoan ngoãn, thành đạt. Nhiều người nhìn vào đều nói vợ chồng tôi đang có cuộc sống bao người mơ ước.

Con trai cả của tôi có hai con, một cháu 16 tuổi, một cháu 12 tuổi. Con trai thứ hai có hai con, 14 tuổi và 6 tuổi. Con gái út có một bé gái 8 tuổi. Điều khiến tuổi già của tôi có thêm niềm vui không phải là tiền bạc, mà là những ngày căn nhà nhỏ ở ngoại ô trở nên rộn ràng bởi tiếng cười nói của các cháu.

Những năm trước, cứ đến kỳ nghỉ hè, các con đều sắp xếp cho cháu về ở với ông bà vài tuần. Có khi cả 5 đứa trẻ cùng tụ tập, căn nhà rộn ràng từ sáng tới khuya. Tôi vẫn nhớ những buổi dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho các cháu, chiều đưa chúng ra vườn hái quả, tối cả nhà ngồi ngoài hiên kể chuyện. Những việc tưởng như rất bình thường ấy lại là niềm vui lớn nhất của vợ chồng tôi.

Vợ chồng tôi chăm sóc mấy cây vải, cây xoài, mong ngày cháu về hái quả. Ảnh minh họa: Freepik

Vì thế, năm nay, gần bước vào hè, tôi và chồng đã háo hức chuẩn bị đón cháu. Chồng tôi tỉ mỉ sửa lại chiếc xích đu ngoài sân, còn tôi mua sẵn những món ăn cháu thích, sắm mấy bộ đồ ngủ giống nhau cho các cháu.

Nhưng tuần đầu tháng 6 trôi qua, tôi chờ mãi vẫn chưa thấy các con nhắc chuyện đưa cháu về. Tôi gọi điện hỏi thì mới hay, con trai cả đã đăng ký cho 2 cháu tham gia một trại hè quốc tế. Vợ chồng con muốn các cháu có thêm trải nghiệm, nâng cao ngoại ngữ, làm quen với môi trường mới. Tôi nghe cũng thấy hợp lý. Các con đầu tư cho tương lai của cháu là điều đáng mừng.

Con trai thứ hai thì bảo hai cháu kín lịch học thêm vì một cháu chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, cháu nhỏ học thêm năng khiếu. Con nói nếu nghỉ vài tuần các cháu sẽ khó theo kịp bạn. Còn con gái út thì thông báo đã lên lịch đưa con đi xuyên Việt.

Tôi hiểu tất cả những lựa chọn đó đều xuất phát từ mong muốn tốt đẹp của các con cho các cháu. Nhưng điều khiến tôi buồn, không phải chuyện các cháu không về, mà là cảm giác hụt hẫng, không được các con thông báo sớm.

Nếu các con nói từ đầu, hè năm nay các cháu có những chương trình riêng, có lẽ tôi đã không chờ đợi nhiều như vậy. Khi tôi gọi điện cho cháu gái 8 tuổi, dặn dò vài câu: "Đi xuyên Việt với bố mẹ vui vẻ rồi về ông bà chơi nhé. Bà để dành mấy chùm vải chín trong vườn cho con hái này". Cháu vô tư trả lời: "Ở nhà ông bà chán lắm, không có nhiều trò chơi như ở thành phố".

Tôi biết cháu còn nhỏ, chỉ nói điều mình nghĩ, cháu không có ý làm tôi buồn. Nhưng sau cuộc gọi ấy, tôi ngồi rất lâu trong căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho cháu. Tôi nhìn chiếc giường nhỏ, bộ chăn mới mua, mấy món đồ ăn vặt mà thấy chạnh lòng.

Ngày trước, khi các cháu còn nhỏ, hay ốm đau, chúng tôi luôn cố gắng có mặt để cùng con chăm sóc. Bây giờ khi đã về hưu, có nhiều thời gian rảnh hơn thì các cháu lại thích đi đây đi đó.

Tôi biết cuộc sống bây giờ khác trước, trẻ con cần học hỏi, trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn cô đơn, tủi thân, mong con cháu hiểu nỗi mong ngóng của mình. Và tôi ước ao biết bao, các cháu hiểu mùa hè bên ông bà tuy giản dị nhưng ấm áp, là mùa hè anh em sum vầy đoàn tụ.

Độc giả giấu tên

Mỗi dịp hè đến, cùng với niềm háo hức của trẻ nhỏ là nỗi trăn trở của nhiều gia đình về chuyện trông con, chi phí sinh hoạt hay cách để con có một mùa hè an toàn, bổ ích. Những câu chuyện rất đời thường ấy đang phản chiếu nhiều áp lực, thay đổi trong đời sống gia đình hiện đại. Báo VietNamNet mở diễn đàn "Khi trẻ nghỉ hè". Bài viết của độc giả gửi về địa chỉ: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.