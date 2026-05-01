Chiều 1/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trương Công Sơn - Chủ tịch UBND xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ô tô tại cây xăng, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10 cùng ngày, một ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 92A-265.xx, đang dừng gần trụ bơm tại cây xăng thuộc thôn Tú Mỹ (xã Thăng Điền) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có nhiều người, trong đó hai thiếu niên ngồi phía sau không kịp thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.X

Hai nạn nhân tử vong được xác định là T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi, cùng trú xã Thăng Điền).

Chiếc xe do V.N.D.A. (24 tuổi, trú xã Thăng Điền) điều khiển.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hà Nam

Tại hiện trường, ô tô bị cháy hư hỏng một phần, một trụ bơm xăng cũng bị hư hỏng nặng. Khu vực cây xăng được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.