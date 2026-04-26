Vụ cháy nhà xảy ra tại gia đình ông Pàn Văn Lở ở bản Pá Đởn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu. Ngọn lửa được xác định bùng phát từ khu vực bếp, sau đó lan ra toàn bộ căn nhà sàn và ảnh hưởng một phòng học của điểm trường tiểu học cạnh đó.

Khi xảy ra cháy, vợ chồng ông Lở đi làm công nhân và ở lại lán công trình, trong nhà chỉ có 3 con nhỏ.

Phát hiện cháy, người dân trong bản đã khẩn trương đến ứng cứu. Tuy nhiên, do các cháu chốt cửa từ bên trong khi ngủ, nhà sàn bắt lửa nhanh, cùng với hệ thống điện bị chập khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nên việc tiếp cận cứu nạn gặp khó khăn.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 3 trẻ nhỏ tử vong. Ảnh: Trọng Bảo

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 cháu đã tử vong, gồm: Pàn Thị D. (SN 2012), Pàn Thị T. (SN 2014) và Pàn Văn V. (SN 2019).

Chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.