Tối 1/5, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô xảy ra tại xã Thăng Điền.

Ông Trương Công Sơn – Chủ tịch UBND xã Thăng Điền cho biết, hai nạn nhân đều là người địa phương, gồm em T.H.T. (SN 2009, trú thôn An Dưỡng) và D.A.K. (SN 2010, trú thôn Tú Phương).

Trước đó, khoảng 15h20 cùng ngày, ô tô biển kiểm soát 92A-265.xx, do anh V.N.D.A (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển, đang dừng gần trụ bơm tại cây xăng 90 (thôn Tú Cẩm) thì bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.X

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng gọi điện báo Đội SOS Quảng Nam (cách hiện trường khoảng 200m) đến hỗ trợ, đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa. Nhiều người dân cũng tham gia tạt nước vào đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát nhanh, bao trùm phương tiện khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Anh Lê Hồng Nghĩa – Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam, một trong những người tham gia dập lửa ban đầu, cho biết khi anh đến hiện trường, chiếc xe đã bị lửa bao phủ. Vì vậy, anh lập tức gọi thêm lực lượng hỗ trợ. Nhóm của anh sử dụng bình chữa cháy và vòi nước để khống chế ngọn lửa.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Ảnh: H.N

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: H.N

Theo anh Nghĩa, thời điểm đó anh chỉ nghe tài xế yêu cầu cứu xe, không có thông tin về việc còn người mắc kẹt bên trong. Chỉ đến khi đám cháy được khống chế, mọi người mới phát hiện bên trong xe có 2 thi thể thì đã quá muộn.

Anh Nghĩa cho biết thêm, đám cháy xuất phát từ khu vực phía sau xe khi chiếc ô tô vừa vào đổ xăng. Trong quá trình chữa cháy, anh có nghe thấy tiếng nổ lách tách, nhưng do lo ngại cháy sẽ lan sang trụ xăng bên cạnh nên cùng mọi người tập trung khống chế đám cháy, không biết trong xe có gì.

Anh Lê Hồng Nghĩa kể lại sự việc. Ảnh: H.N

Theo nhân chứng, nếu biết có người mắc kẹt bên trong, lực lượng tại chỗ có thể phá cửa để đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, khi khống chế được đám cháy, nhân chứng mới phát hiện có người gặp nạn trong xe.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục chữa cháy, tổ chức cứu nạn và phong tỏa hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm. Vụ cháy khiến ô tô hư hỏng nặng, một trụ bơm xăng bị ảnh hưởng.