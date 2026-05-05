Chiều 5/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ cháy ô tô nghiêm trọng xảy ra trong lúc phương tiện vào cây xăng đổ nhiên liệu, khiến 2 thiếu niên tử vong.

Nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của các nạn nhân vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan giám định pháp y. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường và dấu vết trên thi thể, cơ quan chức năng bước đầu nhận định nhiều khả năng các nạn nhân tử vong do bỏng nặng kết hợp ngạt khí trong quá trình xe cháy.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 2/5, chia sẻ với PV, anh Dương Anh Hoàng (anh trai nạn nhân Dương Anh Kiệt) cho biết khi thi thể được đưa ra ngoài, cả hai nạn nhân được phát hiện ở khu vực ghế trước, phía bên phải xe. Gia đình cho rằng trong lúc xảy ra cháy, các nạn nhân có thể đã cố di chuyển lên phía trước để tìm cách thoát ra ngoài nhưng không kịp.

Người thân 2 thiếu niên cũng không đặt nghi vấn bị sát hại như một số thông tin lan truyền trên mạng, song bày tỏ bức xúc về cách xử lý tình huống của tài xế khi sự việc xảy ra.

Hiện trường vụ cháy ô tô. Ảnh: H.N

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú xã Thăng Điền) về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, trú cùng địa phương), là chủ phương tiện liên quan.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 15h25 ngày 1/5, tại cây xăng Petrolimex ở thôn Tú Mỹ (xã Thăng Điền) xảy ra vụ cháy ô tô đặc biệt nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 14h cùng ngày, Vin nhờ Duy An điều khiển ô tô BKS 92A-265.04 chở theo hai người làm thuê là Trần Hữu Trí (17 tuổi, trú thôn An Dưỡng) và Dương Anh Kiệt (16 tuổi, trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền), cùng nhiều pin và ắc quy đã sạc đầy, di chuyển từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Khi xe dừng tại trụ bơm xăng để tiếp nhiên liệu, tài xế vẫn để xe nổ máy và rời khỏi phương tiện. Trong lúc nhân viên chuẩn bị bơm xăng, khu vực cốp phía sau bất ngờ phát nổ, sau đó bốc cháy dữ dội.

Sau khoảng 15 phút khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân Trí và Kiệt đã tử vong trong xe. Vụ việc cũng khiến ô tô bị cháy trơ khung, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi, một trụ bơm xăng cũng bị cháy hoàn toàn.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam tài xế Võ Nguyễn Duy An. Ảnh: T.A

Quá trình điều tra xác định số pin và ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Về việc không mở cửa xe và không thông báo có người bên trong khi hỏa hoạn bùng phát, An khai do hoảng loạn nên không biết cách xử lý; thấy xe bất ngờ bốc cháy nên sợ hãi bỏ đi.