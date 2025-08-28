Ngày 28/8, một sự cố hy hữu xảy ra trên phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, Hà Nội) khi một ô tô đang lưu thông bất ngờ bị tụt bánh xuống hố sâu.

Hố sâu trên phố Đội Cấn.

Theo đó khoảng 9h sáng nay (28/8), xe ô tô di chuyển theo hướng từ Ngọc Hà đi Liễu Giai, khi tới trước số nhà 245 phố Đội Cấn, bánh sau bất ngờ sụt xuống hố sâu gần 1 mét. Bên dưới hố xuất hiện khoảng rỗng kiểu “hàm ếch” rộng gần 2 mét.

Anh Nguyễn Việt Anh, người dân chứng kiến kể lại: “Ô tô đang đi bình thường thì bị lún dần, không thể di chuyển. Lái xe cùng người dân và công nhân thoát nước phải dỡ hàng hóa xuống, cùng nhau đẩy xe ra khỏi hố".

Miệng hố khá sâu.

Sau đó, công nhân Xí nghiệp thoát nước số 1 cùng dân phòng phường Ngọc Hà đã đặt biển cảnh báo và điều tiết giao thông. Nhờ xử lý kịp thời, tuyến phố Đội Cấn không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện chỉ phải di chuyển chậm qua khu vực.

Lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý miệng hố và phân luồng giao thông.

Theo nhận định của công nhân thoát nước, nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài khiến nền đất bị sụt lún. Ngoài ra, việc hoàn trả mặt đường sau thi công các công trình ngầm (điện, nước, viễn thông) không đảm bảo cũng có thể là yếu tố gây ra hố sụt.

Giao thông xảy ra ách tắc cục bộ trên phố Đội Cấn khi lòng đường xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, ngày 16/8 vừa qua, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh – Đê La Thành từng xảy ra vụ việc tương tự. Một xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển bất ngờ tụt bánh sau xuống hố, xe bị mắc kẹt và phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ.