Lái xe dưới trời mưa luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn. Mặt đường ướt trơn khiến ma sát giảm, quãng đường phanh dài hơn, trong khi tầm nhìn bị che mờ bởi mưa và hơi nước. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, tài xế có thể đối diện nguy cơ trượt nước, mất lái, gây tai nạn khó lường.

Mới đây, tình huống một chiếc Toyota Fortuner phóng nhanh dưới thời tiết trời mưa, đường trơn rồi mất lái gây tai nạn khiến nhiều người không khỏi "ghê răng" về sự nguy hiểm.

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/9 trên đường tỉnh 456, đoạn qua thôn Vô Hối Đông, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ). Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô cùng chiều ghi lại, dù trời mưa nhưng chiếc xe Toyota Fortuner vẫn di chuyển rất nhanh và lấn sang làn đường ngược chiều để vượt.

Khi thấy có xe đối diện, tài xế vội đánh lái sang phải, tuy nhiên, sự kết hợp của đường trơn và tốc độ cao đã khiến chiếc SUV trở nên mất kiểm soát, đâm vào một phụ nữ đi xe máy, lộn vài vòng rồi lật ngửa giữa đường. Đáng tiếc, người đi xe máy đã thiệt mạng.

Trước đó, một vụ tai nạn cũng liên quan đến xe mất lái trời mưa, đường trơn được ghi nhận tại đèo Khế (Thái Nguyên) xảy ra vào ngày 24/9.

Theo video được camera hành trình của ô tô con ghi lại, chiếc xe đầu kéo đã vào cua với tốc độ quá nhanh khiến đuôi xe bị văng mạnh vào một xe máy khiến người này bị thương nặng. Sau đó, đuôi xe tiếp tục va chạm mạnh vào ô tô có gắn camera hành trình làm chiếc xe này lật nghiêng bên rìa đường.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giảng viên đào tạo thực hành lái xe tại Hà Nội cho rằng, trời mưa luôn là một trong những điều kiện thời tiết “khó chịu” và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao nhất đối với người cầm lái. Không chỉ làm giảm tầm nhìn, mưa còn khiến mặt đường trở nên trơn trượt, hệ thống phanh hoạt động kém hiệu quả, dễ khiến xe mất kiểm soát.

Phân tích sâu, vị chuyên gia này chỉ ra 3 nguyên nhân khiến việc lái xe dưới điều kiện trời mưa gặp nhiều nguy hiểm.

Đầu tiên là tầm nhìn hạn chế. Khi mưa lớn, kính lái bị che mờ, gạt mưa hoạt động hết công suất nhưng vẫn khó đảm bảo khả năng quan sát. Một số trường hợp đèn xe đối diện phản chiếu qua màn mưa dễ gây lóa, khiến tài xế khó nhận diện chính xác chướng ngại vật.

Thứ hai, mặt đường giảm độ bám. Lớp nước phủ trên bề mặt làm ma sát giữa lốp và mặt đường giảm mạnh, dẫn đến quãng đường phanh dài hơn bình thường. Đây là lý do nhiều vụ tai nạn xảy ra khi xe không giữ khoảng cách an toàn.

Và thứ ba là nguy cơ trượt nước. Hiện tượng này xảy ra khi xe chạy với tốc độ cao, lốp xe không kịp thoát nước, tạo thành lớp màng ngăn cách giữa lốp và mặt đường. Lúc này, xe gần như “trượt trên mặt nước”, tài xế mất khả năng điều khiển hướng đi và có thể bị trượt ngang đuôi xe (oversteer).

"Hiện tượng trượt oversteer này thường xuất hiện khi xe đi tốc độ từ 60 km/h trở lên và đánh lái gấp khi đường trơn. Lúc này lực bám đường ở bánh sau kém hơn bánh trước, đuôi xe bắt đầu trượt về trước, trong khi đầu xe hướng vào trong khúc cua", anh Tùng phân tích.

Lái xe trời mưa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đòi hỏi tài xế có kiến thức và kinh nghiệm để xử lý.

Từ kiến thức và kinh nghiệm thực tế, vị giảng viên này chỉ ra 7 nguyên tắc "sống còn" khi lái xe trong điều kiện trời mưa, đường trơn như sau:

Giữ khoảng cách an toàn lớn hơn

Khoảng cách dừng xe trong điều kiện trời mưa, đường trơn có thể dài gấp đôi ngày nắng. Do đó, cần giữ khoảng cách với xe trước xa hơn tối thiểu 30-50m khi đi cao tốc và 2-3m trong đô thị. Đây là “khoảng đệm” cần thiết để xử lý nếu xe trước bất ngờ phanh gấp.

Giảm tốc độ ít nhất 20%

Chuyên gia khuyến cáo, nên lái xe chậm hơn ít nhất 20% so với bình thường. Việc giảm tốc không chỉ rút ngắn khoảng cách xử lý tình huống mà còn giúp hạn chế nguy cơ trượt nước, mất lái. Do đó, trong điều kiện đường trơn ướt, tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, đặc biệt ở những đoạn đường cua.

Tránh phanh gấp

Phanh gấp trên mặt đường ướt có thể khiến xe văng, mất lái. Thay vì phanh gấp, hãy phanh sớm và nhẹ, đồng thời đánh lái từ từ để giữ ổn định. Với xe có ABS, hệ thống hỗ trợ sẽ phát huy hiệu quả hơn nếu người lái phanh dứt khoát nhưng không quá gấp gáp.

Không đánh lái đột ngột

Đánh lái gấp khiến xe bị văng đuôi (oversteer), đặc biệt là với xe sử dụng cầu sau. Trường hợp cảm nhận hiện tượng mất kiểm soát, hãy bình tĩnh nhả chân ga, giữ thẳng lái. Việc cố trả lái nhanh có thể khiến tình trạng xấu đi.

(Tình huống thực tế cho thấy vì sao không nên lái xe quá nhanh khi trời mưa. Video: Newsflare)

Tắt Cruise Control

Chế độ kiểm soát hành trình vốn hữu ích khi đi cao tốc ngày nắng, nhưng lại nguy hiểm trong mưa. Khi xe đi qua vũng nước, hệ thống có thể duy trì ga đều, khiến bánh dễ trượt nước mà tài xế không kịp phản ứng.

Bật đèn chiếu sáng đúng cách

Khi trời mưa, hãy bật đèn cốt và đèn sương mù để tăng khả năng quan sát. Tuyệt đối tránh dùng đèn pha bởi ánh sáng phản xạ qua màn mưa sẽ gây chói cho cả bạn và xe đối diện.

Tránh đi song song hoặc quá gần xe tải, container

Xe lớn có thể tạt nước che kín tầm nhìn, đồng thời tạo sóng nước khiến xe nhỏ mất ổn định nếu đi song song. Khi buộc phải vượt, hãy vượt dứt khoát và cố giữ khoảng cách hai xe xa hơn bình thường.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, mưa to khiến nhiều đoạn đường dễ bị ngập nước, khi cố gắng băng qua rất dễ bị mắc kẹt, chết máy, thậm chí có nguy cơ thuỷ kích. Lời khuyên là nếu thấy mực nước cao hơn nửa bánh xe (dù là sedan hay SUV), đừng cố vượt qua, rất dễ gặp rủi ro.

