Chiều 27/10, theo thông tin từ UBND phường Trung Sơn, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm một chiếc ô tô cùng nhiều tài sản khác bị thiêu rụi.

Xe ô tô để trong sân nhà dân bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: HB

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một ngôi nhà ở tổ 12, phường Trung Sơn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi chiếc ô tô để trong sân cùng nhiều tài sản khác của hộ dân.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm xe ô tô. Ảnh: HB

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy để tránh cháy lan sang khu vực bên cạnh. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.