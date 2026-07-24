Ngày 24/7, Đảng ủy xã Đăk Kôi phát thông báo tin buồn về việc ông N.V.T. - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, từ trần do tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23/7, ông T. gặp tai nạn khi di chuyển bằng ô tô trên Quốc lộ 24, đoạn qua xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông ngồi ở ghế phụ phía trước, bên cạnh người điều khiển ô tô.

Sau tai nạn, người dân và lực lượng chức năng đã hỗ trợ, đưa ông T đi cấp cứu. Mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, do vết thương quá nặng, ông đã qua đời lúc 18h05 cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: K.T

Ông N.V.T. sinh năm 1978, quê thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nay là xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Đảng ủy xã Đăk Kôi, trong quá trình công tác, ông T. luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng.

Ông từng được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng nhiều bằng khen; được Tỉnh ủy Kon Tum cũ tặng thư khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự phát triển của địa phương.