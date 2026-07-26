Sáng 26/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 25/7 tại Km211+100 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, theo hướng về Hà Nội.

Thời điểm trên, 3 ô tô đang lưu thông trên tuyến thì xảy ra va chạm liên hoàn. Các phương tiện gồm: ô tô BKS 30B-583.XX do anh T.V.H. (SN 1985) điều khiển; ô tô BKS 22C-108.XX do anh V.V.N.D. (SN 1980) điều khiển và ô tô BKS 30B-447.XX do anh T.V.H. (SN 1996) điều khiển.

Vụ va chạm không gây thương vong về người, song cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc. Ảnh: Thọ Nguyễn

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do một lớp vỏ lốp dán (loại thường sử dụng cho xe tải) bị bung khỏi bánh xe trong quá trình lưu thông và rơi xuống nằm chắn trên làn đường số 1. Đây được nhận định là sự cố kỹ thuật, không phải trường hợp phương tiện dừng thay lốp rồi bỏ lại vật cản trên cao tốc.

Hiện lực lượng CSGT đang trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát trên tuyến để xác định, truy tìm phương tiện bị bung vỏ lốp, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ va chạm.