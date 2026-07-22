Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố triển khai Công điện số 51 ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km1839 Quốc lộ 1, thuộc xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai).

Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương.

Ô tô khách giường nằm bị cháy rụi sau vụ tai nạn ở Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn tương tự.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan được yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trong đó, Bộ Xây dựng lưu ý siết chặt hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm.

Các cơ quan chức năng phải kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông tương tự.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 48 ngày 17/7/2026 của Thủ tướng và văn bản của Bộ Xây dựng về triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội)

Đối với công tác đăng kiểm, Bộ yêu cầu Cục Đăng kiểm khẩn trương rà soát hồ sơ, lịch sử kiểm định và tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện liên quan.

Cơ quan này có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập nếu có.