Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5h30 sáng nay (4/10), trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ) làm chiếc xe tải lao xuống sông. Rất may tài xế chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải mang biển số 29H-920.xx lưu thông theo hướng từ xã Hàm Liêm đi đèo Gia Bắc. Khi đến khu vực cầu Đôi tại Km3+750, phương tiện bất ngờ mất lái, tông gãy hàng loạt hộ lan sắt giữa cầu, sau đó lao sang phần đường ngược chiều, tông vào hộ lan thành cầu rồi rơi xuống sông.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Tại hiện trường, phần đầu xe cắm xuống sông, còn đuôi xe vướng lại trên thành cầu bê tông. Rất may khu vực đầu xe lao xuống đang cạn nước, vụ việc không gây thương vong về người, tài xế chỉ bị xây xát nhẹ.

Phần đuôi xe tải vướng lại trên thành cầu sau tai nạn. Ảnh: NDCC

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp cứu hộ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.